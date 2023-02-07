Собянин предложил Путину открыть Большую кольцевую линию метро

Строительство Большой кольцевой линии московского метро полностью закончено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным. Он предложил главе государства принять участие в ее открытии, отметив, что это крупнейшая магистраль в мире среди всех кольцевых линий метро.

«Сейчас мы ее полностью закончили и в ближайшие дни, если вы сочтете возможным, с вашим участием хотим открыть большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу. Это будет, конечно, очень серьезным подспорьем для развития метро, освобождения других линий, наземного транспорта и так далее», — цитирует Собянина пресс-служба Кремля.

Напомним, технический пуск последнего участка БКЛ Собянин провел в конце декабря прошлого года. Речь шла о восточном отрезке длиной 10,7 километра от станции «Каширская» до станции «Нижегородская», строительство которого начали в 2018 году.

Кроме того, Собянин доложил Путину о планах наладить выпуск электромобилей на базе завода «Москвич» в ближайшие два года. «Мы, несмотря на попытки заблокировать производство автомашин в Москве, возобновили производство „Москвича“ на базе бывшего производства „Рено“ и планируем за два года сделать собственную российскую платформу электромобилей и начинать производить уже собственные автомобили с большинством комплектующих, произведённых в России», — рассказал глава столицы.