Семейный праздник на льду: в Челнах прошел фестиваль зимних забав «Ялкыш»

В Набережных Челнах на центральном катке площади Азатлык состоялся семейный праздник «Всей семьей на каток!». Он прошел в рамках фестиваля зимних забав «Ялкыш» при поддержке конкурса зимних событий «Курше».

Праздник собрал множество семей и всех, кто любит активный зимний отдых. Для участников подготовили насыщенную программу: спортивные эстафеты, творческие и развлекательные конкурсы, игры на льду для детей и взрослых.

Мероприятие стало не только возможностью весело провести время, но и поводом собраться всей семьей, пообщаться, поддержать друг друга и создать яркие зимние воспоминания, которые надолго останутся в памяти участников.