news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 января 2026 17:50

Семейный праздник на льду: в Челнах прошел фестиваль зимних забав «Ялкыш»

Читайте нас в
Телеграм
Семейный праздник на льду: в Челнах прошел фестиваль зимних забав «Ялкыш»

В Набережных Челнах на центральном катке площади Азатлык состоялся семейный праздник «Всей семьей на каток!». Он прошел в рамках фестиваля зимних забав «Ялкыш» при поддержке конкурса зимних событий «Курше».

Праздник собрал множество семей и всех, кто любит активный зимний отдых. Для участников подготовили насыщенную программу: спортивные эстафеты, творческие и развлекательные конкурсы, игры на льду для детей и взрослых.

Мероприятие стало не только возможностью весело провести время, но и поводом собраться всей семьей, пообщаться, поддержать друг друга и создать яркие зимние воспоминания, которые надолго останутся в памяти участников.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

по теме «Зима в Татарстане»: фестиваль гриля «Снежки и пирожки», «СаниФест» и концерт AVSTRALIA
«Зима в Татарстане»: фестиваль гриля «Снежки и пирожки», «СаниФест» и концерт AVSTRALIA
по теме «Пусть рождественская звезда принесет мир и согласие»: в Челнах отметили Рождество
«Пусть рождественская звезда принесет мир и согласие»: в Челнах отметили Рождество
#курше фест
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Валютный прогноз на 2026 год: что будет с курсами доллара и евро – мнения экспертов

Валютный прогноз на 2026 год: что будет с курсами доллара и евро – мнения экспертов

10 января 2026
Ураза-2026: когда наступит Рамадан в Татарстане, и сколько дней будет пост

Ураза-2026: когда наступит Рамадан в Татарстане, и сколько дней будет пост

10 января 2026