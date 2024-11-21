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СВО 21 ноября 2024 23:03

Сельчанки из Арского района приготовили домашнюю лапшу для бойцов СВО

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Сельчанки из Арского района приготовили домашнюю лапшу для бойцов СВО
Фото предоставлено Лейсан Лотфуллиной

Жители села Наласа Арского района приготовили домашнюю лапшу для земляков-военнослужащих. Директор Наласинского дома культуры Лейсан Лотфуллина рассказала, что в группе села написали объявление: «Приглашаем желающих помочь участникам специальной военной операции 18 ноября в Дом культуры резать лапшу».

«Написать написали, но задумались: у каждого своя семья, свои хлопоты, найдутся ли желающие. Не прошло и пяти минут, как Миляуша ханум принесла муку, большую емкость с крышкой, соль. С ее легкой руки односельчане один за другим начали приносить в Дом культуры муку, яйца, готовую домашнюю лапшу», — поделилась активистка.

В назначенный день первой пришла Люция Закирова, она же начала работу. К ней присоединились и другие односельчанки. Многие принесли с собой муку, яйца. Один из участников, пожелавший сохранить анонимность, принес мешок муки и три десятка яиц.

Сельчанки собрались и на следующий день. Таким образом женщины подготовили более 30 контейнеров лапши для участников специальной военной операции.

«Всех, кто внес вклад в это доброе дело, не перечислить. Мы благодарны каждому, кто участвовал в подготовке домашней лапши! Желаем всем благополучия и мира», — пожелала Лейсан Лотфуллина.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

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#арский район
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