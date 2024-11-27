Сельчане Арского района отправили казан, генераторы и масксети в зону СВО

Волонтеры села Новый Кинер Арского района отправили в зону СВО гуманитарную помощь.

Руководитель движения в этом селе — участник боевых действий в Афганистане Рашат Салихзянов рассказал, что отправки происходят практически ежемесячно. Он поблагодарил односельчан, которые вместе с ним отправляются в нелегкий путь.

«С нами ездил и один из активистов села, ветеран спорта – 75-летний Ришат Садиков. Ездили на трех машинах. С Ришатом Садиковым сменяли друг друга за рулем. Несмотря на возраст, его энергии и отзывчивости можно лишь позавидовать. Спасибо ему. Также ездили глава сельского поселения Агзам Гайфуллин, односельчане Алсу и Ленар Гариповы, Фаяз Ахмадуллин из Симетбаша и Гарифулла Ахметгалиев», — отметил Рашат Салихзянов.

На этот раз волонтеры передали генераторы, пиломатериалы, 30 лопат, 20 ведер, 12-литровый казан, 10 литров машинного масла, девять рулонов маскировочной сети. Также военнослужащие получили медицинские принадлежности, строительные материалы, баки для воды, продукты питания, подушки, именные посылки.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

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Материал подготовлен при участии Гульнур Миннебаевой.