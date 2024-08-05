Сельчане Актанышского района на празднике родника собрали гумпомощь бойцам СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Жители села Чишмабаш Актанышского района РТ на празднике родника Батырай собрали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Здесь живут очень отзывчивые люди.

Через несколько лет село отметит вековой юбилей со дня образования. В 1927 году группа местных жителей, отделившись от села Старое Байсарово, основали за рекой Сюнь новый населенный пункт. Свое название деревня получила из-за того, что со всех сторон бьют родники.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В минувшие выходные сельчане организовали праздник, посвященный природному богатству — роднику Батырай. Взрослые рассказали детям и внукам о родниках — источниках воды, из которых пили воду бабушки и дедушки.

«Родник Батырай в этом году капитально обновили в третий раз. Мужчины села ограждали территорию. Историю возникновения со стихами поэтов села Чишмабаш, посвященными роднику, мы закрепили памятными досками. Здесь есть имена односельчан, которые внесли свой вклад в благоустройство родника. Ренат Муллаянов собственноручно изготовил коробку для пожертвований желающим благоустроить родник», — рассказывает Разиля Гиздатуллина.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Родник был реконструирован и укреплен в первый раз в 1988 году. В 2017 году к 90-летию села Чишмабаш родник вновь обновили: сделали беседку, поставили лавочки, уложили брусчатку, высадили деревья. В этом году под руководством Рената Муллаянова родник снова облагородили.

Когда Ренат возвращался с солдатской службы, здоровье его сильно пошатнулось, он сильно заболел. Около 20 лет он не мог вылечиться. По совету брата он поехал к народной целительнице, та велела принести утреннюю воду из родника. Набрав воду из родника Батырай, он выполнил поручение и выздоровел. Житель села рассказал свою историю и поблагодарил природу за целительные силы.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Инициаторами проведения праздника родника стали сотрудники чишмабашского клуба. В период летних каникул они устраивают концерты для взрослых и детей, приехавших на каникулы.

На мероприятиях односельчане собирали деньги в специальный ящик для помощи землякам в зоне специальной военной операции. За два праздника было собрано более 10 тыс. рублей.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Кто-то приносил солдатам предметы быта и гигиенические принадлежности — полотенца, мыло, перчатки, платки, различные крупы. Заведующий клубом Ильгиз Гиздатуллин, односельчане Айгуль Габдрахимова, Розалия Салахова собрали по тысяче рублей и закупили медикаменты. Сегодня Ильгиз абый и его супруга Разиля Гиздатуллина передали вещи волонтерской группе «Мы вместе».

В августе из Актаныша отправится 13-я с начала этого года гуманитарная помощь.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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