Секретариат Почетного Председателя Госсовета РТ создадут в парламенте республики

В Аппарате Государственного Совета РТ вводится новое структурное подразделение – секретариат Почетного Председателя Госсовета РТ. Такое решение было принято сегодня на заседании Президиума парламента республики.

«На секретариат возложено осуществление информационного, аналитического, документационного, организационного, протокольного и иного обеспечения деятельности Почетного Председателя Государственного Совета РТ», – рассказала секретарь парламента Лилия Маврина.

По ее словам, руководитель секретариата и его заместитель назначаются на должность и освобождаются от нее Председателем Госсовета Татарстана по представлению секретаря парламента. Их кандидатуры должны быть согласованы с Почетным Председателем Госсовета РТ.

«Другие сотрудники назначаются секретарем Госсовета по представлению руководителя секретариата Почетного Председателя и по согласованию с Почетным Председателем Госсовета РТ. В остальном секретариат и его сотрудники работают так же, как все государственные служащие Аппарата Госсовета», – отметила Маврина.

Постановлением парламента республики от 17 марта учреждено звание Почетного Председателя Государственного Совета РТ. Почетным Председателем Госсовета РТ стал Фарид Мухаметшин после досрочного сложения депутатских полномочий.

Почетному Председателю Госсовета РТ вручается соответствующее удостоверение. Его образец должен утвердить Президиум парламента.