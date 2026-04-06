Вместо Фарида Мухаметшина депутатом Госсовета РТ стал Лутфулла Шафигуллин

Депутатом Государственного Совета Татарстана VII созыва вместо досрочно сложившего полномочия экс-председателя республиканского парламента Фарида Мухаметшина стал Лутфулла Шафигуллин. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

Центральная избирательная комиссия РТ приняла решение о передаче вакантного мандата депутата Государственного Совета Татарстана еще 3 апреля. Шафигуллин входил в республиканский список кандидатов, выдвинутый региональным отделением «ЕР».

Фарид Мухаметшин объявил о сложении депутатского мандата и полномочий Председателя Госсовета 17 марта на 19-м заседании республиканского парламента VII созыва. Теперь он является Почетным Председателем Государственного Совета РТ.

Бывший генеральный директор ПАО «Таттелеком» Лутфулла Шафигуллин прежде трижды избирался депутатом Госсовета Татарстана (IV, V и VI созывов), возглавлял Комитет ГС РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству. Заслуженный работник связи РФ, заслуженный экономист РТ и академик Международной академии связи.