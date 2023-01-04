Секретарь СНБО Данилов предрек войну на территории ФРГ при отказе поставлять танки

Если власти Германии не предоставит Украине тяжелую бронетехнику, боевые действия могут начаться на территории самой ФРГ. Об этом заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире телемарафона.

«Если [канцлер Германии] господин [Олаф] Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования о том, нужно нам давать танки или не нужно», — приводит слова главы СНБО издание «Страна.ua».

При этом Данилов выразил уверенность в том, что остальные страны Запада уже активизируют поддержку Украины, понимая значение ее конфликта с Россией.

В середине декабря Олаф Шольц заявил, что Германия не будет в одностороннем порядке поставлять украинской стороне танки западного образца, причем это условие будет действовать и в новом 2023 году. До этого он также утверждал, что ФРГ не станет предпринимать никаких шагов без согласования с союзниками по НАТО.

В свою очередь Украина давно настаивает, чтобы немецкие власти передали ей основные боевые танки Leopard.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поставить колесные танки AMX-10 RC.