Депутат Кизеветтер увидел в отказе Шольца передать Украине танки страх перед Россией

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц не решился передать Украине танки, опасаясь реакции России. Об этом заявил депутат Бундестага от находящейся в оппозиции партии ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер в интервью телеканалу n-tv.

«На мой взгляд, канцлера встревожила распространенное в России мнение о том, что использование немецких танков против российских войск будет провокацией (со стороны властей Германии — прим. Т-и)», — предположил политик.

При этом отставной офицер критически отозвался о позиции Шольца, что ФРГ не будет предпринимать никаких шагов без согласования с союзниками по НАТО. «Испания, помимо прочего, <...> неофициально говорила с Германией о поставках танков», — напомнил он.

Упомянул Кизеветтер и то, что немецкие власти месяцами игнорировали просьбу поставить Польше танки Leopard 2 взамен обещанных Украине польских Т-72. В результате польские власти передали украинской армии меньше танков, чем планировалось, а сами решили купить боевые машины у Южной Кореи.

Парламентарий также выразил уверенность, что США хотели бы, чтобы Германия поставила свои танки на Украину, и что скоро Конгресс открыто выскажется об этом. По его мнению, немецкие танки Leopard 2 и БМП Marder лучше подходят для украинской армии, чем американские танки M1 Abrams и БМП M2 Bradley, так как их легче ремонтировать в европейских условиях и они тратят меньше топлива.