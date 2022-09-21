Директор центра «Форпост»: Мобилизация необходима для победы над Украиной и военными НАТО

Решение Президента России Владимира Путина о проведении частичной мобилизации — единственно правильное и верное. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделился директор Республиканского центра молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов.

«В среде тех, кто следит за прохождением специальной военной операции, и тех, кто занимается тематикой геополитики, уже давно обсуждалась необходимость объявления военной мобилизации. Ведь сейчас операция идет не против армии Украины – фактически против нас выступают военные силы НАТО. Это и огромное количество вооружений, которое НАТО поставляет, и самое главное — нескрываемое большое количество военных, которые под видом наемников участвуют в боевых действиях на Украине», — подчеркнул собеседник агентства.

Директор «Форпоста» отметил, что на харьковском направлении военных из стран НАТО было гораздо больше, чем украинских солдат. «Победить так ограниченно мы не сможем. Для этого нужна и мобилизация — необходима ли в будущем будет полная мобилизация, покажет время. Однако это в любом случае нужно сделать, чтобы победить», — добавил Камалетдинов.

По информации от Министерства обороны России, частичная мобилизация коснется только 1% от списочного состава военнообязанных — тех, которые наиболее востребованы сегодня на фронте, представителей определенных военно-учетных специальностей.

При этом с каждым из них будет заключен контракт, по которому мобилизованному будут полагаться все выплаты, положенные действующим военнослужащим-контрактникам. Несмотря на минимальный процент прозывающихся лиц, мобилизация существенно усилит численный состав союзных войск.

Напомним, сегодня Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, которые имеют боевой опыт.