news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 апреля 2026 08:00

Сегодня вечером из Иерусалима в Казань доставят Благодатный огонь

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстан сегодня доставят Благодатный огонь – святыню привезут из иерусалимского храма Гроба Господня.

«Каждый год один человек едет во Внуково, куда огонь привозит фонд Андрея Первозванного. Затем он едет к нам – до 16 часов он должен приехать и мы встретим его здесь. Приходите», – рассказал накануне ночью перед началом праздничного Пасхального Богослужения митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Вечером в воскресенье в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери состоится Великая Пасхальная вечерня, перед началом службы состоится встреча святыни.

Напомним, накануне в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Ежегодно здесь в день перед Пасхой, в Великую субботу, собираются верующие разных конфессий, чтобы стать свидетелями этого невероятного события.

От России в храме присутствовала делегация Фонда Андрея Первозванного – именно ее участники самолетом привезут святыню в Москву, а затем огонь будет доставлен в каждый православный храм страны, в том числе и в храмы Татарстанской митрополии.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров