Христово Воскресение в Казани: «Пасха – это о том, что Господь ждет всех нас у себя дома»

Во всех православных храмах Татарстана сегодня ночью встретили главный праздник – Воскресение Христово. Несколько сотен верующих собрались на праздничную службу в соборе Казанской иконы Божией Матери. Возглавил богослужение митрополит Кирилл. Он рассказал о силе веры, схождении Благодатного огня и о том, почему так важно не терять надежду.





«Праздник в храме чувствуется совершенно по-другому»

Торжественное богослужение состоялось этой ночью в соборе Казанской иконы Божией Матери. Возглавил его митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Вместе с владыкой встретить Светлое Христово Воскресение пришли сотни верующих. В этом году тех, кто хотел присутствовать на службе, было больше, чем обычно, – все желающие не смогли уместиться в храме и остались молиться на улице.

За час до полуночи людей в соборе было уже достаточно много. Верующие приходили целыми семьями, было много компаний молодых людей, многие пришли с детьми.

«Я решила сделать доброй традицией посещение Казанского собора в Пасху. Сегодня я пришла сюда в этот праздник во второй раз – в прошлом году я приходила с семьей и подругой, но в этом году никто не смог меня поддержать. Считаю, что если душа идет в храм, то нужно идти. Праздник в храме чувствуется совершенно по-другому. Когда просто печешь куличи и красишь яйца дома, не ощущаешь смысла праздника. Даже настрой совершенно другой», – рассказала прихожанка Ольга Яковлева.

Ирина Третьякова приехала из Башкирии. В Казани у нее учится дочь, и сегодня они пришли на службу вместе. Принесли с собой куличи, чтобы освятить после литургии.

«Куличи и яйца – это первая еда после поста, самая лучшая для разговения. Стараемся каждый год быть в этот день в храме, в этом году оказались в Казанском соборе. Сюда мы первый раз пришли помолиться перед поступлением в вуз, и дочь поступила. Здесь спокойно, хорошо и красиво», – рассказала женщина.

Она отметила, что сегодня ее самые искренние молитвы о племяннике, который находится в зоне боевых действий. Говоря о нем, Ирина заплакала.

«Буду молиться, чтобы моя сестренка, его мать, сильно не переживала. Буду молиться о сыне, чтобы у него все сложилось, чтобы никто не болел. Маму я похоронила год назад, поэтому буду просить у Господа, чтобы папа был спокоен, чтобы подольше с нами был. Молиться буду и о мире на земле», – добавила она.

Большую коробку с пасхальными угощениями принесла Алена Лопатина.

«Сегодня мы отмечаем самый главный для нас праздник. Главнее его быть не может. И, конечно же, мы со всей душой готовим куличи, пасхи и яйца. Чтобы получились настоящие куличи, тесто надо месить весь день, ему надо дать отстояться сначала час, потом еще четыре часа», – объяснила девушка.

Она рассказала, что обычно ходит на службу в другой храм, но сегодня решила побывать именно в Казанском соборе.

«Я увидела, насколько здесь все торжественно и прекрасно, и мне захотелось побывать здесь на Пасхальной службе. Я очень рада, что у меня получилось», – улыбнулась Алена.

«Нужно жить во славу Божию – тогда встреча с вечностью будет радостью»

Перед началом службы, пока народ еще собирался в храме, владыка Кирилл пообщался с журналистами.

«В этом празднике самое главное – это вера и любовь. Всякий верующий человек меня поймет. Когда был закрыт храм Гроба Господня, сжалось сердце. Говорили, что на службу, где ожидается схождение Благодатного огня, пустят всего несколько человек. Но вдруг храм открывается и там служится Великий четверг, Великая пятница и сегодня была служба. Это сверх ожидаемого. Я верю, что это – чудо, вымоленное разными верующими людьми разных христианских конфессий, результат молитвы многих верующих людей», – рассказал митрополит.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл: «Пасха – это прикосновение к вечности, это понятие того, что человек будет жить вечно»

Он поделился также, что накануне у него состоялся разговор по телефону с иерусалимским Патриархом.

«У него был особый день, я его поздравлял и спросил, как все пройдет, если храм закрыт. А он сказал: “Ты верь, и все будет хорошо”. У него была сильная вера и непоколебимое спокойствие – наверное, это единственный человек, с которым я последнее время разговаривал и который был настолько спокоен. Не знаю, что у него было на душе», – отметил правящий архиерей.

Митрополит Кирилл добавил, что мы живем в не самое простое время, когда очень много скорбей, бед и несчастий.

«Если бы мы встали и помолились всей душой, чтобы Господь услышал, может быть, тогда бы и наступил мир – Господь дал бы нам это чудо мирной жизни. Раньше мы это не ценили, воспринимали как должное, а сегодня сколько уже наших близких ушло в вечность. Пасха – это прикосновение к вечности, это понятие того, что человек будет жить вечно, что после смерти жизнь не заканчивается, что Господь ждет всех нас у себя дома», – рассказал владыка.

Он отметил, что каждый человек должен освободить свое сердце от тяжестей: обид, зла и ненависти.

«Нужно жить во славу Божию, благодарить Бога за каждый прожитый день, тогда встреча с вечностью будет радостью», – объяснил митрополит.

Владыка Кирилл напомнил, что завтра в Казани торжественно встретят Благодатный огонь. Он приедет из Иерусалима самолетом. Сначала его доставят в Москву, а затем в столицу Татарстана, откуда развезут по православным храмам республики.

«Каждый год один человек едет во Внуково, куда огонь привозит Фонд Андрея Первозванного. Затем он едет к нам. До 16 часов он должен приехать, и мы встретим его здесь. Приходите», – добавил он.

Прозвучало молитвенное пение и заветные слова: «Христос Воскресе!»

Богослужение в этом году началось чуть раньше, чем обычно. В 23:15 уже начали служить полунощницу, а за десять минут до полуночи начался крестный ход. К этому моменту у храма собралось огромное количество людей, которые пытались попасть на службу, однако мест внутри уже не было. Зато эти прихожане попали в первые ряды крестного хода.

Священнослужители в красных – пасхальных – облачениях под пение хора и звон колоколов обошли собор. Вместе с ними прошли верующие, многие держали в руках зажженные лампады и свечи. Затем они остановились у входа в храм, двери которого уже были закрыты – это символизировало запертую пещеру, в которой тело Иисуса Христа находилось после распятия. Затем прозвучало молитвенное пение и заветные слова: «Христос воскресе!» – их произнес владыка Кирилл. Люди отвечали ему: «Воистину воскресе!». Так повторилось несколько раз, двери храма отверзли, верующие прошли внутрь, и началось праздничное богослужение. В это время люди продолжали проходить к собору, нести с собой пасхальные угощения и не теряли надежды, что им удастся сегодня попасть на службу и освятить еду.

Пасха – это главный православный праздник. В это день вспоминают события, описанные в Евангелии. После того, как Иисус Христос был распят на кресте, его тело отнесли в пещеру. На третий день к нему пришли жены-мироносицы, чтобы помазать его тело, и именно они первыми узнали, что Спаситель воскрес, – тяжелый камень, который затворял вход в пещеру, был отвален, а ангел сообщил им, что Христос воскрес. Он победил смерть и открыл всем нам врата в Царствие Небесное.