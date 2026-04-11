В иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло чудо, которого ждал весь мир, – сошел благодатный огонь. Ежегодно здесь в день перед Пасхой, в Великую субботу, собираются верующие разных конфессий, люди съезжаются со всех континентов. Все это ради прикосновения к святыне – Благодатному огню.

Предваряет чудо крестный ход, во время которого обходятся все значимые места храма Гроба Господня. Обходят верующие и священнослужители в том числе и Кувуклию – небольшую часовню. Она была воздвигнута на месте погребения и воскресения Иисуса Христа – огонь сходит именно здесь. Здесь же хранится камень, которым был закрыт вход к Гробу Иисуса Христа, и ложе, на которое положили тело распятого Христа.

Принимает Благодатный огонь Иерусалимский Патриарх. Перед тем как зайти в часовню, его обыскивает полиция – она подтверждает, что с собой у него нет ничего, что могло бы зажечь огонь.

В храме гасят все источники света, в Кувуклию заносят незажженную лампаду с маслом и кладут 33 свечи – по количеству земных лет Христа. Патриарх молится до тех пор, пока не появится огонь.

От России в храме присутствовала делегация Фонда Андрея Первозванного – именно ее участники самолетом доставят святыню в Москву, а затем огонь будет доставлен в каждый православный храм страны.