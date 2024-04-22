Сегодня в Татарстане начал действовать особый противопожарный режим, установленный постановлением Кабмина республики. Он действует с 22 апреля по 12 мая 2024 года.

Напомним, что новый пожароопасный сезон в лесах Татарстана открылся еще 15 апреля.

В это время запрещается разводить костры, сжигать бытовые отходы, сухую траву и мусор. Кроме того, нельзя готовить еду в мангалах, жаровнях и прочих несгораемых емкостях на территории населенных пунктов, садоводческих товариществ или детских лагерей, которые подвержены угрозе лесных пожаров. Это ограничение не распространяется на рестораны, кафе, бары и прочие объекты общественного питания.

Ранее мы рассказывали, что в пожароопасный период сотрудники МЧС организуют профилактическую работу, будут проводиться специальные рейды. Из числа сотрудников пожарной охраны, органов внутренних дел, местного самоуправления, добровольной пожарной охраны созданы профилактические группы. Они будут патрулировать территории населенных пунктов, садоводческих огороднических некоммерческих товариществ, а также места массового отдыха населения, прилегающие к лесам.

За несоблюдение требований пожарной безопасности в период особого противопожарного режима административная ответственность увеличивается в два раза. Так, штрафы для граждан составят от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 400 до 800 тыс. рублей.