Татарстанцам напомнили о запрете на сжигание сухой травы и мусора с 22 апреля по 12 мая

Особый противопожарный режим будет введен в Татарстане с 22 апреля по 12 мая. В этот период в регионе будет действовать ряд ограничений. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ главный госинспектор Татарстана по пожарному надзору Максим Трущин.

«Данным постановлением введен полный запрет на сжигание сухой травы и мусора на всей территории республики, а также приготовление пищи на открытом огне в населенных пунктах, садоводческих и огороднических товариществах, подверженных угрозе лесных пожаров», – рассказал он.

В весенне-летний пожароопасный период сотрудники МЧС организуют профилактическую работу, будут проводиться специальные рейды. Из числа сотрудников пожарной охраны, органов внутренних дел, местного самоуправления, добровольной пожарной охраны созданы профилактические группы. Они будут патрулировать территории населенных пунктов, садоводческих огороднических некоммерческих товариществ, а также места массового отдыха населения, прилегающие к лесам.

«В настоящий момент создана 791 профилактическая группа. Мы уже работу начали, на данном этапе предотвращено 25 загораний сухой травы и мусора» – добавил Трущин.

Спикер пояснил, что в весенне-летний пожароопасный период прошлого года 53% возгораний были связаны с горением сухой травы. Всего же за этот период в 2023 году на территории республики было зарегистрировано 1,6 тыс. возгораний сухой травы, мусора, стерни и камыша, на которых погиб один человек, еще двое пострадали. Пик таких происшествий пришелся на апрель и май, когда было зарегистрировано 950 подобных пожаров.