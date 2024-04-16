Штрафы вырастут в два раза: где риск пожаров в Татарстане выше и при чем тут шашлыки

Авиационный мониторинг охватывает площадь более 1,2 млн гектаров, а это практически весь лесной фонд

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Авиапатрулирование лесов разобьют на четыре маршрута

Новый пожароопасный сезон в лесах Татарстана также открылся 15 апреля. Сводный план тушения таких возгораний составлен заблаговременно. В целом республика готова к пожароопасному сезону 2024 года, уверен министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Заключен контракт на оказание услуг по авиапатрулированию лесного фонда республики с ООО „Авиакомпания Скайрус“, в этом году предусмотрено 304 летных часа. Авиационное патрулирование лесов будет проводиться по четырем маршрутам общей протяженностью более 2 тысяч километров», — рассказал он.

Авиационный мониторинг охватывает площадь более 1,2 млн гектаров, а это практически весь лесной фонд. По данным Кузюрова, заключение о готовности к пожароопасному сезону было дано по итогам проверки, проведенной специалистами Департамента лесного хозяйства по ПФО в конце марта.

Равиль Кузюров: «Пока ситуация достаточно спокойная. С начала года в республике зарегистрировано только 18 термических точек и 15 случаев возгораний на землях иных категорий» Фото: prav.tatarstan.ru

Летом на юго-востоке Татарстана могут вспыхнуть пожары

Министр лесного хозяйства РТ предупредил, что, по предварительному прогнозу, четвертый и пятый классы пожарной опасности ожидаются в июне, июле и августе на юго-востоке Татарстана. Высок риск возникновения лесных пожаров и в сентябре.

«Пока ситуация достаточно спокойная. С начала года в республике зарегистрировано только 18 термических точек и 15 случаев возгораний на землях иных категорий. На аналогичную дату прошлого года было зафиксировано 578 термических точек и 476 случаев возгораний», – рассказал он.

В случае установления высоких температур и в связи с повышением класса пожарной опасности министерством будет инициировано введение запрета на пребывание людей в лесах и въезд в них транспортных средств. В прошлом году такие ограничения вводились шесть раз.

В случае установления высоких температур и в связи с повышением класса пожарной опасности министерством будет инициировано введение запрета на пребывание людей в лесах» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Для предупреждения возникновения лесных пожаров в республике ведется космический мониторинг пожароопасной обстановки и наземный, который охватывает площадь 10,6 тыс. га», – добавил Кузюров.

Запрет на сжигание сухой травы и мусора введут с 22 апреля по 12 мая

Особый противопожарный режим будет введен в Татарстане с 22 апреля по 12 мая. В этот период в регионе будет действовать ряд дополнительных ограничений, о которых рассказал главный госинспектор Татарстана по пожарному надзору Максим Трущин.

«Данным постановлением введен полный запрет на сжигание сухой травы и мусора на всей территории республики, а также приготовление пищи на открытом огне в населенных пунктах, садоводческих и огороднических товариществах, подверженных угрозе лесных пожаров», – сказал он.

Максим Трущин: «Особый противопожарный режим будет введен в Татарстане с 22 апреля по 12 мая» Фото: prav.tatarstan.ru

В весенне-летний пожароопасный период сотрудниками МЧС организована профилактическая работа и круглосуточные рейды. Профилактические группы будут патрулировать города и села, садоводческие и огороднические товарищества, места массового отдыха возле леса.

«В настоящий момент создана 791 профилактическая группа. Мы уже работу начали, на данном этапе предотвращено 25 загораний сухой травы и мусора», – добавил Трущин.

Спикер пояснил, что в весенне-летний пожароопасный период прошлого года более половины пожаров были связаны с горением сухой травы. В указанный период на территории республики зафиксировано 1,6 тыс. пожаров сухой травы, мусора, стерни и камыша, на которых погиб один человек, еще два человека пострадали. Пик таких происшествий пришелся на апрель и май.

В весенне-летний пожароопасный период прошлого года более половины пожаров были связаны с горением сухой травы Фото: © «Татар-информ»

Где можно приготовить шашлык в майские праздники?

В выходные дни люди любят выезжать на природу и готовить шашлыки. Предстоящие майские праздники совпадают с периодом введения особого противопожарного режима в Татарстане, разжигать огонь в мангалах на природных территориях и возле леса запрещено.

«В период действия особого противопожарного режима запрещено приготовление пищи на территориях, граничащих с лесными массивами и подверженных угрозе лесных пожаров», – сообщил Максим Трущин.

Он отметил, что приготовление шашлыков возле леса, в природной среде под склонами деревьев категорически запрещено в любое время. В майские праздники готовить шашлыки можно на приусадебных или садоводческих участках, если они не включены в перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других природных пожаров. В данный перечень вошли 120 поселков и деревень, а также города, в том числе Казань. Кроме того, в опасных зонах находятся 75 садовых товариществ.

В майские праздники готовить шашлыки можно на приусадебных или садоводческих участках, если они не включены в перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других природных пожаров Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В остальных населенных пунктах на садоводческих участках допускается приготовление пищи на открытом огне при соблюдении ряда требований. Это должно быть специально оборудованное место, приготовление пищи должно производиться в металлической емкости.

«Мангал должен стоять на твердом основании, чтобы не было возможности его опрокинуть, к примеру, при сильном ветре. Во время приготовления пищи рядом должны быть первичные средства пожаротушения», – пояснил Трущин.

Расстояние от ближайшей постройки или дерева должно быть не менее пяти метров, территория вокруг емкости в радиусе двух метров должна быть очищена от сухой травы и горючего мусора.

Между тем в период майских праздников можно встретить людей, готовящих шашлыки в мангалах неподалеку от Казани. К примеру, на территории лесопарковой зоны «Лебяжье».

«Лесопарковая зона “Лебяжье” попадает под действие особого противопожарного режима. В этот период готовить шашлыки там запрещено», – пояснил Максим Трущин.

За несоблюдение требований пожарной безопасности в период особого противопожарного режима административная ответственность увеличивается в два раза. Так, штрафы для граждан составят от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 400 до 800 тыс. рублей.

Мероприятия по ликвидации очагов непарного шелкопряда в этом году запланированы на площади 13,2 тыс. га Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На борьбу с непарным шелкопрядом в лесах потратят 34 млн рублей

Не только пожары, но и прожорливые гусеницы представляют угрозу лесам Татарстана. Мероприятия по ликвидации очагов непарного шелкопряда в этом году запланированы на площади 13,2 тыс. га, на борьбу с вредителем будет направлено 34 млн рублей.

«Обработка будет проведена наземным и авиационным способами с помощью биологического препарата на территории Бавлинского, Бугульминского, Болгарского, Азнакаевского и Лениногорского лесничеств. Специалисты лесной отрасли приступили к контрольному учету очагов непарного шелкопряда, чтобы оценить изменения, качественные и количественные показатели популяции после зимовки», – сообщил Равиль Кузюров.

По данным спикера, пока прогнозы делать сложно. Минувшей зимой были достаточно низкие температуры, которые могли бы способствовать гибели кладок яиц непарного шелкопряда, но в то же время выпало много снега.

Международная акция «Сад памяти» пройдет 4 мая. Она приурочена к празднованию 79-летия Победы в Великой Отечественной войне Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Участники акции «Сад памяти» высадят миллион саженцев ели, сосны и лиственницы

Сразу две природоохранные акции пройдут этой весной в Татарстане. Акция «Чистые леса Татарстана» стартует 22 апреля и продлится по 22 июня. Ее осенний этап запланирован на период с 9 сентября по 9 ноября.

«Лесной фонд республики будет очищен от твердых коммунальных отходов, сухостоя и валежника, запланированы работы по ремонту и обустройству аншлагов, информационных щитов и мест отдыха в лесу. Центральные мероприятия акции «Чистые леса Татарстана» будут проведены 18 мая. Площадки будут организованы под Казанью и в муниципальных районах», – сообщил Равиль Кузюров.

Международная акция «Сад памяти» пройдет 4 мая. Она приурочена к празднованию 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.