Сегодня в Казани пройдет завершающий вечер фестиваля света «Сияние Кремля»

Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня в Казани пройдет последний вечер фестиваля света «Сияние Кремля». Жители и гости города увидят уникальные инсталляции и перформансы, а завершится масштабный фестиваль ежегодной акцией «Ночь музеев».

На территории Музея-заповедника «Казанский Кремль» организовали семь локаций с инсталляциями. Так, к примеру, инсталляция «Метаморфозы» символизирует историю Спасо-Преображенского собора с XVI века по сегодняшний день, а локация «Монеты света» знакомит зрителей с первыми годами существования Преображенской башни, когда в Казанском Кремле кипела жизнь.

Известные архитектурные памятники – Преображенская и Тайницкая башни, прясла и каморы во дворе Присутственных мест, а также Церковь Святого Николая Чудотворца Ратного – становятся в вечерние часы арт-объектами с мультимедийными инсталляциями. Каждая из них отражает историю и архитектурные особенности объекта.

Завершается каждый день фестиваля перформансами, которые походят в Пушечном дворе. Так, сегодня в 20.00 здесь начнется выступление оркестра Центра современной музыки Софии Губайдулиной, а в 21.30 – аудиовизуальный перформанс URTIC и Нади Кимельяр.

Вход на все площадки свободный с 19.30 до 23.00. Карту локаций можо изучить по ссылке.

Завершится Фестиваль света «Сияние Кремля» ежегодной Всероссийской акцией «Ночь музеев». Напомним, в этот день с 18.30 до 23.00 в выставочных залах музея-заповедника пройдут тематические экскурсии, театрализованные программы, мастер-классы и квесты, подробнее – в материале «Татар-информа».