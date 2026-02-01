Сегодня в Казани на уборку снега во дворах вышли 1,2 тыс. специалистов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани сегодня на расчистку придомовых территорий от снега вышли 1,2 тыс. специалистов. Кроме того, задействовано 230 единиц техники. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Рабочие расчищают тротуары, входные группы, выезды и парковочные карманы.

В воскресенье была приведена в порядок почти половина казанских дворов – 2,2 тыс. из 4,1 тыс. Сложность работы создают продолжающиеся снегопады и метель, из-за которых в некоторых дворах требуется повторная расчистка.

За последние сутки специалисты убрали снег с 106 крыш, а за три дня – с 451. Жителей города просят не блокировать проезды и уважительно относиться к работе техники и специалистов.

Аномальные снегопады в Казани продолжаются уже четвертые сутки. Ранее в республике был объявлен план «Буран».

Сегодня на расчистку основных магистралей вышли 717 единиц техники и 561 дорожный рабочий.

В связи с продолжающимися снегопадами уроки в школах Казани завтра пройдут в дистанционном и электронном форматах.