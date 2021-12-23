Сегодня в 12:00 состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина

Сегодня в Москве в Манеже состоится ежегодная большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Мероприятие пройдет в очном формате. Однако из-за ковидных ограничений количество аккредитованных журналистов сокращено вдвое — на пресс-конференции смогут присутствовать только 500 представителей СМИ. Среди них – пять от средств массовой информации Татарстана.

Глава государства ответит на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире. Начало трансляции запланировано на 12:00. Прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы «Россия-1», «Россия-24», «НТВ» и «Первый канал», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», представители СМИ, которые признаны иностранными агентами, будут допущены на большую ежегодную пресс-конференцию.

Традиционно итоги года с журналистами Президент подводит во второй половине декабря — в третий или четвертый четверг месяца.

Ежегодная итоговая пресс-конференция Путина проводится с 2001 года. Перерыв был сделан с мая 2008 по май 2012 года, когда Путин занимал должность Премьер-министра РФ.

Рекордной по длительности стала пресс-конференция 2008 года, тогда Президент общался с журналистами 4 часа 40 минут. Первая конференция 2001 года длилась чуть больше полутора часов.