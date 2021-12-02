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Ру Тат
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Официальная хроника
2 декабря 2021  13:18

Кремль: СМИ-иноагенты будут допущены на большую пресс-конференцию Путина

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Представители СМИ, которые признаны иностранными агентами, будет допущены на большую ежегодную пресс-конференцию Президента России Владимира Путина. Об этом сегодня журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Песков уточнил, что среди приглашенных будут те СМИ, которые «принимают активное участие в освещении президентской тематики». «Этот статус — он же не является запретом на работу. Мы это неоднократно повторяли», — цитирует издание представителя московского Кремля. 

Большая ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина пройдет 23 декабря в очном формате, о чем сообщало ИА «Татар-информ». На участие в мероприятии из-за ковидных ограничений установлен лимит в 500 представителей СМИ.

#пресс-конференция президента #Владимир Путин
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