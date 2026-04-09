«Сегодня побеждает трусость»: венчурный рынок России обсудили на форуме в Казани

Пленарное заседание Российского венчурного форума собрало полный зал. Фурсенко рассуждал о дуализме венчурного рынка, Фальков предложил увеличить сумму грантов на поддержку студенческих стартапов, а Минниханов поддержал татарстанские проекты, подавшиеся на федеральный грант. Ключевые мысли участников заседания – в репортаже «Татар-информа».





Фурсенко призвал развивать прорывные решения ради технологического суверенитета России

Юбилейный Российский венчурный форум в Казани собрал сегодня сотни участников на площадке «Казань Экспо». Накануне «нулевой» день прошел в Иннополисе и Казанском государственном институте культуры.

После осмотра выставки стартапов, где были представлены 150 проектов, представители федеральных и региональных властей направились в концертный зал имени Ильгама Шакирова. Пленарное заседание прошло при аншлаге – организаторам даже пришлось установить дополнительные стулья, чтобы всем слушателям хватило мест.

Помощник Президента России Андрей Фурсенко затронул тему дуализма венчурного рынка. По его словам, Россия оказалась в сложной экономической ситуации: зарубежные партнеры не только не готовы делиться решениями, но и зачастую отказываются их продавать. В то же время это стало стимулом для роста спроса на собственные разработки и развитие внутренних технологических решений.

Однако есть и обратная сторона – ухудшение макроэкономических условий. Ограниченность ресурсов, дорогие кредиты и высокая ключевая ставка оказывают дополнительное давление на венчурный рынок.

Андрей Фурсенко затронул тему дуализма венчурного рынка Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Как сказал один известный американский инвестор, вообще весь венчурный бизнес – это борьба между трусостью и жадностью. Очень страшно потерять деньги, но очень хочется их заработать. Конечно, сегодня вот эта трусость зачастую побеждает, потому что заработать можно по-другому», – сказал Фурсенко.

Тем не менее руководство России поставило перед страной задачу достичь технологического лидерства. И, как отметил помощник Президента РФ, речь тут именно про инновации, а не про создание аналогов чужих решений.

«Импортозамещение – это тоже очень важное направление, то, чем мы должны заниматься, потому что мы должны обеспечить независимость страны и иметь продукцию, которая точно будет не хуже той, которая поступала нам из других стран. Но технологическое лидерство – это другое. Это делать то, чего нет у других. Это делать то, что захотят получать от нас. Это то, на чем мы сможем заработать», – заявил Фурсенко.

Уже 20 лет в Татарстане проводится РВФ, который является не просто ярмаркой проектов, а местом, где собираются люди, которые придумывают и реализовывают именно прорывные идеи, отметил он.

«Спасибо Татарстану, руководство которого сохраняет эту идею уже в течение двадцати лет, с 2005 года. Сегодня мы прошлись по выставке, видели очень много идей. Часть из них абсолютно точно сумеет принести деньги тем, кто в них вложится, и принести дополнительные. Самое главное, что есть люди, которым бизнес готов доверить эти деньги», – убежден помощник Президента РФ.

Валерий Фальков говорил о развитии технологического предпринимательства. О том, что уже сделано и какие решения предлагается пересмотреть Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фальков предложил увеличить гранты для студенческих стартапов до 3 млн рублей, но есть условие

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков говорил о развитии технологического предпринимательства. О том, что уже сделано и какие решения предлагается пересмотреть.

Фальков напомнил о словах Владимира Путина. «Доля молодежного технологического предпринимательства в экономике страны в ближайшие годы должна существенно возрасти», – процитировал он Президента страны.

Министр напомнил, что в 2021 году в России была запущена стратегическая инициатива «Платформа университетского технологического предпринимательства».

«Заслуга платформы в том, что она стала массовой. Абсолютное большинство университетов не только понимают, о чем идет речь, но и имеют возможность дотянуться до всех инструментов. Поставить на крыло технологического предпринимателя – это не только создать стартап-студию, или иметь возможность запустить акселерационные программы, или организовать тренинг, или иметь возможность финансирования. Это достаточно сложная история», – сказал он.

При этом и в 2021 году, и в 2026-м существует дефицит предпринимателей, которые умеют создавать и масштабировать технологический бизнес.

«Когда нас оценивают по количеству привлеченных венчурных средств – это неправильно. Надо оценивать по количеству ребят, которые прошли через программу, самое главное – потом в дальнейшем связали свою жизнь и создали технологические бизнесы», – считает Фальков.

Он признал, что внедрение предпринимательской культуры в университетах идет непросто: преподаватели не всегда лояльно относятся к этим изменениям. По его словам, для этого требуется время.

Министр предложил дифференцировать студенческие гранты – уменьшить их количество, но увеличить суммы.

«Мы считаем, что опыт грантов, которые получают студенты благодаря поддержке Фонда Бортника (неофициальное название Фонда содействия инновациям, – прим. Т-и), достаточен. Но их надо дифференцировать. Надо давать более серьезные гранты на следующем этапе тем, кто уже получил первоначальную поддержку, но ему надо чуть больше – 2-3 млн рублей», – пояснил Фальков.

Рустам Минниханов рассказал, как в Татарстане выстроена работа с венчурными проектами и инновациями Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минниханов предложить выделить на обход масштабной выставки РВФ пару часов

Раис Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании поделился свежими впечатлениями от выставки РВФ.

«Мы прошли по выставке. К сожалению, не всю прошли, но очень интересные проекты, очень большие перспективы. Республика тоже будет максимально участвовать в реализации этих проектов», – заявил он.

Раис сказал, что в следующем году запланирует не меньше двух часов на выставку, «потому что много интересных проектов».

Минниханов рассказал, как в Татарстане выстроена работа с венчурными проектами и инновациями. Он отметил, что многие прорывные решения планируется реализовать в новой особой экономической зоне «Зеленая долина».

«В республике функционирует целая система финансовых и нефинансовых институтов инновационного развития, ориентированных на стимулирование технологического предпринимательства, технологического лидерства в нашей стране. В их числе три особых экономических зоны – это ОЭЗ «Алабуга» и ОЭЗ «Иннополис», которые уже известны и на слуху, а также еще одна ОЭЗ – «Зеленая долина», которая специализируется на биотехнологиях», – сообщил Раис.

Инвестиционно-венчурный фонд РТ в прошлом году вместе с партнерами поддержал 37 стартапов на общую сумму в 2 млрд рублей. Фонд науки и технологий Татарстана запустил грантовый конкурс для расширения научно-производственной кооперации вузов с предприятиями реального сектора экономики. В результате 25 компаний получили деньги на внедрение 35 инновационных технологий – это 236 млн рублей из бюджета республики и порядка 600 млн рублей от частных инвесторов.

Развитие техпреда тесно связано с наукой, поэтому Минниханов рассказал про шесть вузов Татарстана, которые являются участниками различных треков программы «Приоритет-2030», включая первую, самую престижную группу. Он заверил, что Татарстан не планирует останавливаться на достигнутом.

Сейчас продолжается прием заявок на федеральный конкурс, куда республика заявила три проекта. «Я очень надеюсь, что наши инициативы получат поддержку как от администрации Президента, так и от Правительства страны», – заявил Минниханов.

Модератор пленарного заседания, главный редактор телеканала «Москва 24» Дмитрий Щугорев поблагодарил руководство республики за то, что за 20 лет «небольшая ярмарка превратилась в поистине международный Российский венчурный форум».

«Мы начинали шаг за шагом, но в один момент выросли. Без серьезной федеральной поддержки мы бы не развивались», – ответил Минниханов.