Дроны-курьеры, болотоход и «умный» анализ крови: что показали Минниханову на РВФ

В Казани стартовал юбилейный Российский венчурный форум и выставка стартап-проектов из России и зарубежных стран. В этом году упор в новых разработках был на беспилотники и искусственный интеллект. Как начался форум и чем удивляли гостей выставки – в материале «Татар-информа».





В Казани стартовал юбилейный Российский венчурный форум

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Статус и востребованность с каждым годом растет

Юбилейный, ХХ Российский венчурный форум стартовал сегодня в столице Татарстана.

«Татарстан стал столицей венчурного развития. Именно он задает новые идеи в этом направлении», – подчеркнул на церемонии открытия помощник Президента России Андрей Фурсенко.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, в свою очередь, отметил, что юбилейный год форума позволяет не только подвести итоги за прошедшие 20 лет, но и определить перспективы его дальнейшего развития.

«В этом году в форуме принимают участие более 6 тыс. человек. Эта площадка становится тем местом, где можно заявиться о себе, найти партнеров, получить экспертные советы и прочее», – заявил Фальков.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил гостей и участников форума, а также организаторов мероприятия и федеральные структуры, поддерживающие это событие.

«Статус и востребованность с каждым годом растет. Эта работа будет продолжаться», – заявил Минниханов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

150 стартапов из 25 стран

Сразу после открытия гости отправились осматривать экспозицию форума, в которой представлены 150 высокотехнологичных проектов из 25 стран мира.

На входе в павильон разместился огромный стенд с работами участников конкурса «Дизайн молодых». Среди предоставленных работ особенно выделялись модели «КАМАЗов», выполненные в футуристическом стиле.

Вся выставка была оформлена как единое пространство стартап-проектов. Почти все стенды выдержаны в одном стиле: название, страна-разработчик, краткое описание продукта и инвестиционный запрос.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Умный» анализ крови и БПЛА

Одним из первых проектов, вызвавших интерес у гостей, стало устройство для оценки качества крови. Аппарат позволяет за несколько секунд определить, подходит ли кровь для сдачи или нет, – например, если человек недавно поел. По словам авторов проекта, сегодня в России на анализы крови, которая в итоге оказывается непригодной, тратятся миллионы рублей.

Соседний стенд словно дополнял предыдущий: здесь демонстрировали ИИ-проект, позволяющий получить результаты анализа крови за 3–5 минут.

Значительный блок проектов был посвящен разработке и программированию беспилотных летательных аппаратов – от обучающих модулей до летающих курьеров.

Кроме того, значительная часть проектов была напрямую связана с технологиями искусственного интеллекта: от выявления аварий на инженерных сетях и анализа крови до прогнозирования продаж на маркетплейсах и разработки «умных» животноводческих комплексов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Гусеничный вездеход и «Атом»

Одним из самых ярких экспонатов, привлекших внимание Рустама Минниханова, стал гусеничный гибридный вездеход, расположенный почти в центре экспозиции.

Отвечая на вопросы Раиса Татарстана, автор проекта отметил, что машина способна передвигаться по болотам и практически любому бездорожью со скоростью до 50 км/ч. При этом для обычных дорог такой транспорт не предназначен.

«Привез куда надо, видимо, и там уже пересел», – резюмировал Минниханов.

Также Раис РТ лично показал машину электромобиль «Атом» Андрею Фурсенко и Валерию Фалькову.

«Атом» – это российский электромобиль, который разрабатывает компания «Кама». Деньги в проект, как известно, в том числе инвестировал гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин.