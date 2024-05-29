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Сегодня на Татарстан обрушатся ливни с грозами, град и шквалистый ветер
В Татарстане из-за прогнозируемого сегодня, 29 мая, серьезного ухудшения погодных условий объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
С 15 до 22 часов среды на севере и востоке республики при прохождении активного атмосферного фронта местами ожидаются грозы, ливневые дожди, град и шквалистые усиления ветра до 15–20 м/с (а локально — и до 24 м/с).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан после заморозков придет жаркая погода с дождями и грозами.
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