Сегодня на Татарстан обрушатся ливни с грозами, град и шквалистый ветер

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В Татарстане из-за прогнозируемого сегодня, 29 мая, серьезного ухудшения погодных условий объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

С 15 до 22 часов среды на севере и востоке республики при прохождении активного атмосферного фронта местами ожидаются грозы, ливневые дожди, град и шквалистые усиления ветра до 15–20 м/с (а локально — и до 24 м/с).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан после заморозков придет жаркая погода с дождями и грозами.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким, от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким, а от 20,8 до 24,4 м/с— штормовым.