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Общество 29 мая 2024 06:00

В Татарстане ожидается до +29 градусов и переменная облачность

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В Татарстане ожидается до +29 градусов и переменная облачность
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В среду, 29 мая, в Татарстане ожидается жаркая погода. Прогнозируется переменная облачность, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ночью столбики термометров покажут от 8 до 13 градусов, а днем поднимутся до 24-29.

Как ранее сообщал «Татар-информ», днем местами возможны усиления ветра, грозы и град. Ночью осадков не ожидается.

#прогноз погоды
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