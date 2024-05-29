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В Татарстане ожидается до +29 градусов и переменная облачность
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Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
В среду, 29 мая, в Татарстане ожидается жаркая погода. Прогнозируется переменная облачность, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ночью столбики термометров покажут от 8 до 13 градусов, а днем поднимутся до 24-29.
Как ранее сообщал «Татар-информ», днем местами возможны усиления ветра, грозы и град. Ночью осадков не ожидается.
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