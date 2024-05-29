В Татарстане ожидается до +29 градусов и переменная облачность

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В среду, 29 мая, в Татарстане ожидается жаркая погода. Прогнозируется переменная облачность, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ночью столбики термометров покажут от 8 до 13 градусов, а днем поднимутся до 24-29.

Как ранее сообщал «Татар-информ», днем местами возможны усиления ветра, грозы и град. Ночью осадков не ожидается.