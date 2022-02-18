Сегодня Камила Валиева прилетит в Москву

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном зачете Камила Валиева сегодня в 14:50 по московскому времени вернется в Россию, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Самолет с 15-летней фигуристкой на борту приземлится в аэропорту Шереметьево в Москве.

Накануне Валиева заняла четвертое место Олимпиады в Пекине в личном зачете. Олимпийской чемпионкой стала другая российская спортсменка Анна Щербакова. Серебряную медаль завоевала Александра Трусова.

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» публиковала большой материал о развязке в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня утром глава МОК Томас Бах анонсировал расследование в отношении тренеской группы Этери Тутберидзе на предмет жестокого отношения к ребенку в ситуации вокруг Камилы Валиевой.