МОК проверит Тутберидзе на жестокое обращение с ребенком в ситуации Валиевой

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выяснит, есть ли в деле Валиевой признаки жестокого обращения с ребенком. Он подчеркнул, что в отношении тренерского штаба Тутберидзе будет инициировано расследование.

«Я увидел, как холодно ее встретили со льда ее тренеры. Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения. Для меня это сильное впечатление. Не понимаю, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке. Потом увидел, как отнеслись к Трусовой после выступления, все это тоже неправильно. Все это совсем не дает мне уверенности в окружении Камилы. Ни в отношении того, что уже произошло, ни в отношении будущего спортсменки», — сказал президент МОК на пресс-конференции в Пекине.

Также Томас Бах признал, что был против участия Камилы Валиевой в личном зачете, но сослался на решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Не хотели, чтобы Валиева участвовала в личном турнире Игр и обратились в суд, но проиграли, решение суда нужно уважать. Если не будем уважать, не будет международного спорта.

Я за свою карьеру слышал много вранья, несправедливых объяснений про допинг. Могу сказать, что очень редко допинг попадает в организм спортсмена только по его вине. WADA уже подтвердило, что проведет полное расследование этой ситуации. У нас нет сомнений в их компетентности, они подтвердили это и расследованием по Олимпиаде в Сочи», — считает глава МОК.

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине накануне завершились соревнования по фигурному катанию в женском одиночном катании. Обладателем золотой медали стала Анна Щербакова, серебро завоевала Александра Трусова, а Камила Валиева завершила соревнования на четвертом месте.

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