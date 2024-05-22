Себестоимость строительства жилья в РТ за год подорожала на 24,55%

В Татарстане фиксируют самую дорогую себестоимость строительства жилья среди всех регионов ПФО. Один кв. м. в республике в мае 2024-го стоит 82,2 тыс. рублей. При этом год назад застройщики тратили 66 тыс. рублей на каждый «квадрат». То есть, за последние 12 месяцев цена строительства подорожала на 24,55%. Выше озвученные данные следуют из единой информационной системы жилищного строительства (ЕИЖС), собранные на основе проектных деклараций 323 строящихся многоквартирных домов.

Дешевле всего строить недвижимость в Марий Эл, Мордовии и Оренбургской области. Там себестоимость кв. м. варьируется от 37,3 до 43,2 тыс. рублей. Далее по дороговизне идут Башкортостан (56,7 тыс. рублей) и Нижегородская область (67 тыс.). Дороже всего построить жилье на Чукотке (265 тыс.), в Москве (157 тыс.) и в Магаданской области (116 тыс.).

Отметим, что по итогам апреля 2024-го стоимость одного кв. метра в новостройках в Казани составила 204 тыс. рублей, в Челнах – 143 тыс. рублей, а в Нижнекамске цены стартуют от 93 тыс. рублей. В среднем же новостройки в Татарстане продаются по цене 175 тыс. рублей за кв. м.

Также ранее сообщалось, что Челны оказались выгоднее Казани по доходности вложений в недвижимость. При этом самым доходным из всех городов страны оказался Норильск, а самая низкая инвестиционная доходность – в Москве.