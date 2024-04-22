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Челны оказались выгоднее Казани по доходности вложений в недвижимость
Набережные Челны вошли в топ-50 российских городов по доходности вложений в недвижимость. Заняв 49-е место, они обогнали Казань, оказавшуюся на 53-м, следует из рейтинга РИА Новости.
Среднегодовая реальная доходность инвестиций за три года в Автограде составила 12,7%, в то время как в столице Татарстана — 11,6%, без учета сдачи в аренду — 9,5% против 9,2%.
По данным аналитиков, самым доходным из всех городов страны оказался Норильск, в котором среднегодовая доходность инвестиций приблизилась к 30% (28,9%). Следом идут Горно-Алтайск — 23,9%, Таганрог — 23,8%, Челябинск — 22,2%, а также Владикавказ — 21,6%. Помимо них в топ-10 оказались Салехард, Магадан, Магнитогорск, Чебоксары и Махачкала.
Москва, к слову, заняла предпоследнюю строчку рейтинга с 1,2% доходности. Единственным городом в топ-100 с отрицательным показателем стал Южно-Сахалинск — минус 2,2%.
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