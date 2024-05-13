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Статистика: как изменились цены на новостройки в разных городах РТ с начала года
В Казани по итогам апреля стоимость одного квадратного метра в новостройках составила 204 тыс. рублей. Месяц к месяцу удорожание составило 0,5%, а год к году – 17,4%, пишет РБК Татарстан.
В Набережных Челнах номинальная цена квадратного метра в новостройках в апреле составляла 143 тыс. рублей. С начала года «челнинский квадрат» подешевел на 2 тыс. рублей, но в целом за последний год стал дороже на 30,6%.
В Зеленодольске новые квартиры стоят сейчас от 2,8 млн рублей. В Нижнекамске жилье эконом-сегмента можно найти по цене от 93 тыс. рублей за «квадрат», комфорт-класса – от 140 тыс. рублей за кв. метр.
В Альметьевске можно купить «однушку» комфорт-класса в новом доме по цене от 98 тыс. рублей за кв. м. Номинальная же стоимость одного «квадрата» в новостройках в апреле выросла до 127 тыс. рублей (+14,4% по сравнению с апрелем 2023-го).
В Зеленодольске кв. м. в новостройках на этапе строительства стоит сейчас около 105 тыс. рублей (+17,98%).
При этом средняя цена квадратного метра жилья в республике составляет 175 тыс. рублей и не меняется уже с начала года.
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