«Сделаю все, что в моих силах»: в Рыбной Слободе представили нового руководителя района

Внеочередное заседание совета Рыбно-Слободского района Татарстана прошло сегодня в Доме культуры муниципалитета. Основным вопросом, который рассмотрели депутаты, стало назначение исполняющего обязанности руководителя исполкома района.

Открывая заседание, глава Рыбно-Слободского района Ильдар Тазутдинов сообщил, что досрочно прекращает полномочия руководителя муниципалитета в связи с переходом на другую работу. Он также рассказал, что в совет района поступило заявление от руководителя исполкома Романа Исланова с просьбой об освобождении с занимаемой должности.

«Необходимость сложения полномочий имеет процедурный характер и связана с организационными вопросами. Предлагаю принять отставку, – заявил Тазутдинов. – Роман Леонидович к возложенным обязанностям всегда относился ответственно, добросовестно. Уверен, что его богатый опыт в сфере муниципального управления будет востребован в дальнейшем».

Депутаты отставку поддержали, и после процедуры голосования выступил руководитель Аппарата Президента Татарстана Асгат Сафаров. Он отметил, что Президентом республики Рустамом Миннихановым согласовано назначение Ильдара Тазутдинова на должность заместителя генерального директора ОЭЗ «Алабуга».

«Перед особой экономической зоной поставлены масштабные задачи. Имеющийся у Ильдара Рашитовича опыт руководящей работы, как в ОЭЗ "Алабуга", так и в должности главы муниципального образования, сегодня востребован для решения приоритетных задач в особой экономической зоне», – сказал он.

По словам Сафарова, за четырехлетний период руководства районом Тазутдиновым были «успешно решены многие серьезные вопросы, связанные с развитием муниципалитета». «Мы видим результаты в экономике и социальной сфере. С 2018 года, как он вступил в должность, в районе построено и благоустроено 95 объектов. Общая сумма капитальных вложений составила около 1,7 млрд рублей. На сегодня заявлено 25 инвестиционных проектов, уже около 650 млн рублей инвестиций вложено. Создано более 200 рабочих мест», – констатировал он.

Руководитель Аппарата Президента РТ добавил, что в районе наблюдается положительная динамика в развитии сельского хозяйства. Так, сбор зерна во всех хозяйствах за четыре года увеличился в 1,4 раза. «Безусловно, показатель развития муниципалитета отражает деятельность его руководства», – подчеркнул он.

После этих слов Сафаров вручил Тазутдинову медаль «За доблестный труд», которой он награжден указом Президента Татарстана за большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие Рыбно-Слободского района.

«Успешное решение всех задач зависит от слаженной работы команды и будет связано с человеком, который возглавит муниципальное образование. Избрание нового руководителя района – процесс непростой, будет проходить с соблюдением установленных календарных сроков и регламентных процедур», – продолжил свое выступление руководитель Аппарата Президента РТ.

Он напомнил, что на должность заместителя руководителя исполкома Рыбно-Слободского района назначен Радик Ислямов. «Он родом из Чистопольского района. Его биография связана с ООО "Квест", которое он создал в 2003 году и добился его успешного развития. За эти годы накопил опыт руководства трудовым коллективом, реализовано большое количество бизнес-проектов, в том числе в сфере производства высокотехнологической продукции», – заметил Сафаров.

По его словам, Тазутдинов зарекомендовал себя не только предприимчивым, но и социально ответственным руководителем. Он избирался и работал депутатом Чистопольского городского совета трех созывов, начиная с 2010 года.

«По поручению Президента Татарстана вношу предложение возложить исполнение обязанностей руководителя исполнительного комитета района на Радика Рамисовича Ислямова. Уверен, что он успешно справится с решением возложенных на него задач и будет эффективно решать вопросы социально-экономического развития района», – обратился руководитель Аппарата Президента РТ к собравшимся.

Ислямов в свою очередь поблагодарил за поддержку и оказанное доверие. «Для меня это большая честь и огромная ответственность. Перед нами поставлено много задач. Вместе одной большой дружной командой мы все это обязательно исполним. Я для этого сделаю все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие», – заявил он.