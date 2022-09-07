Новым руководителем Рыбно-Слободского района Татарстана стал Радик Ислямов

Радик Ислямов стал исполняющим обязанности руководителя исполкома Рыбно-Слободского района

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Исполняющим обязанности руководителя исполкома Рыбно-Слободского района стал Радик Ислямов. Ранее он был назначен заместителем руководителя исполкома этого муниципалитета.

Кандидатуру гендиректора компании «Квест» Чистопольского района Радика Ислямова предложил руководитель Аппарата Президента Татарстана Асгат Сафаров на внеочередном заседании совета Рыбно-Слободского района.

«Его биография связана с предприятием „Квест“, которое успешно развивается. Он накопил большой опыт руководства коллективом, бизнес-проектами, в том числе в сфере производства высокотехнологичной продукции», — сказал Сафаров.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что Ислямов зарекомендовал себя как ответственный руководитель. Он также проводит большую общественную работу. Кроме того, избирался депутатом Чистопольского городского совета.

Прежний глава Рыбно-Слободского района Ильдар Тазутдинов объявил о досрочном прекращении полномочий руководителя муниципалитета в связи с переходом на другую работу.