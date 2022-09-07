Ильдар Тазутдинов объявил об уходе с поста главы Рыбно-Слободского района РТ

Глава Рыбно-Слободского района Татарстана Ильдар Тазутдинов объявил о досрочном прекращении полномочий руководителя муниципалитета в связи с переходом на другую работу. Об этом он заявил на внеочередном заседании совета района.

«По согласованию с руководством республики мною принято решение о переходе на другое направление работы», – сказал Тазутдинов.

Руководитель Аппарата Президента Татарстана Асгат Сафаров сообщил, что Тазутдинов займет должность заместителя генерального директора ОЭЗ «Алабуга».

Ильдар Тазутдинов был главой Рыбно-Слободского района с 14 сентября 2018 года.