«Сделать всё то, что в наших силах»: студенты Челнов плетут масксети для СВО

Волонтеры и неравнодушные жители Набережных Челнов продолжают помогать военным. С начала специальной военной операции они собирают и отправляют необходимую технику, оказывают шефскую помощь, плетут маскировочные сети. Примеру волонтеров последовали и учащиеся Набережночелнинского технологического техникума.

«Когда плести прихожу — молитву читаю, чтобы чью-то жизнь можно было спасти, хоть сколько-то человек можно было этими сетями спасти, от нас это такая небольшая лепта. А в завершение — нужно обнять сети, чтобы оставить на них свое тепло для бойцов», — заявила жительница Автограда Магинур Беляева.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Челнинка, узнав от соседок, что требуется помощь в плетении маскировочных сетей, согласилась, долго не раздумывая. Теперь волонтер уже полгода занимается плетением сетей. Как поделилась Магинур Беляева, это для нее не увлечение или хобби, а подобие работы, которое нельзя пропускать ни на один день.

«Это патриотизм, я считаю. Иначе никак объяснить нельзя. Хотим, чтобы это всё закончилось. Я же говорю: если я не хожу сюда, значит, считаю, что я как будто прогуляла. И потом стараюсь подольше побыть тут. Когда ухожу — молитвы прочитаю, захожу — тоже», — пояснила активистка.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Помогают волонтерам и студенты Набережночелнинского технологического техникума. Узнав об этом мероприятии от своего куратора Ларисы Худаковой, ребята после пар собираются и плетут маскировочные сети. Помимо этого, в течение этих двух лет они активно участвуют и в сборе помощи.

«Мы решили принять участие в данном мероприятии, чтобы помочь тем людям, которые борются за нас, за нашу жизнь, за свободу, за то, чтобы были мы, за будущее. Мы всегда рады их поддержать, полностью сделать всё то, что в наших силах», — объяснила свою мотивацию студентка Набережночелнинского технологического техникума Дарья Марченко.

«Помощь небольшая, но я думаю, что такими маленькими шагами достигается большой успех. В принципе, несложно, плетение простое, мы быстро подхватили, и уже всё на автомате у нас», — добавила еще одна учащаяся техникума — Азалия Хусаинова.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

По словам куратора студентов Ларисы Худаковой, ребята становятся более дружными, учатся новому и вкладывают в процесс частичку себя. Они составляют график работ и с удовольствием помогают старшим волонтерам.

«Я призываю всех кураторов всех учебных заведений, чтобы они все подключались и приходили», — призвала она.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Помимо этого, в Челнах начали создавать бронежилеты и защитные спецсредства для бойцов. Продукция уже протестирована, а от военнослужащих получены положительные отзывы.

«Будем помогать всегда, борьба за Россию идет, Победа будет за нами. Всё будет хорошо, мы очень рады, что вот у нас такой боевой коллектив. Ребята из зоны СВО нам выражают свою благодарность», — заявил генеральный директор компании «Титан 16» Ильнур Юскаев.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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