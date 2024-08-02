«Сделать медицину доступной на селе»: автобусный марафон приехал в Алексеевское

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой

Автобусный марафон «„Единая Россия“ объединяет» приехал в Алексеевский район. Муниципалитет стал 10-м по счету в туре автобусного марафона. Спикеры приезжают в каждый район Татарстана, чтобы обсудить идеи и предложения жителей. Встреча с населением состоялась в районном Доме культуры поселка Алексеевское.

Участниками мероприятия стали директор страхового медицинского общества «Спасение» Геннадий Глушков, директор специализированного Республиканского дома ребенка Алсу Надршина, депутат Госсовета РТ, директор ОАО «Алексеевскдорстрой» Фоат Валиев, глава муниципалитета Сергей Демидов и актив района.

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой

Модератором выступил известный ведущий, журналист ГТРК «Татарстан» Дмитрий Второв.

Спикеры рассказали о том, что было сделано в Татарстане и в частности в Алексеевском районе за последние пять лет. Также обсудили меры поддержки граждан, заключающих контракт с Министерством обороны РФ, и действующих участников СВО.

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой

«В Алексеевском районе 44 ФАПа, одна амбулатория. Обеспеченность кадрами составляет 97%. В Министерстве здравоохранения приняли программу кадрового обеспечения квалифицированными сотрудниками. Она заключается в том, что студент после окончания учебного заведения по взаимному согласию сторон будет в течение года отрабатывать на селе и уже потом переходить по иерархии в другие медицинские учреждения либо оставаться при желании на своем месте. Это позволит им наработать опыт, при этом поможет выйти из ситуации кадрового дефицита. Я думаю, что общими усилиями мы сумеем найти такую формулу, которая поможет закрепить такую практику на законодательном уровне», — рассказал Геннадий Глушков о текущей ситуации по доступной медицине на селе.

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой

Сергей Демидов затронул тему спецоперации.

«Если посмотреть в цифрах, за это время передано более 25 автомобилей, также направляем мобильные бани, квадроциклы, средства РЭБ, беспилотники. Активно помогают наши граждане. Вяжут носки, делают домашние заготовки и различные предметы первой необходимости. За что им большое спасибо», — отметил глава района.

Алексеевцы задавали вопросы и делились пожеланиями по развитию родного района. Вопросы в большинстве случаев касались состояния дорог и благоустройства территории.

Было высказано много и других пожеланий, а также слов благодарности за уже проведенную работу.

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой

В единый день голосования, 8 сентября 2024 года, состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек. На данный момент идет регистрация кандидатов.

Недавно ЦИК Татарстана зарегистрировал списки кандидатов в Госсовет РТ от трех партий: 44 человека от регионального отделения «Справедливой России — Патриоты — За правду» в Республике Татарстан, 57 — от ТРО ВПП «Единая Россия» и 23 — от Татарстанского отделения КПРФ. До этого, 18 июля, регистрацию уже прошли списки, представленные ЛДПР (шесть человек) и «Новыми людьми» (44).

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой