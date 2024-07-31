Новый мост и детсад: нурлатцы рассказали, какие объекты они хотят получить

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Жители Нурлатского района стали участниками автобусного марафона «„Единая Россия“ объединяет». Встреча со спикерами состоялась в городском Дворце культуры.

На мероприятии присутствовали депутаты Государственного Совета РТ VI созыва Алсу Набиева и Шамил Ягудин, директор Республиканского центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов, глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев. Модератором встречи выступил известный ведущий, журналист ГТРК «Татарстан» Дмитрий Второв.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Встреча началась с обсуждения помощи бойцам СВО. Глава района Дамир Ишкинеев рассказал, как нурлатцы участвуют в гуманитарной миссии.

«На сегодняшний день 364 нурлатца выполняют свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции. Все они несут службу достойно. И, конечно, наш район оказывает им всестороннюю помощь — от простых людей до общественных организаций, предприятий, сельских поселений, актива района», — подчеркнул он.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Так, по словам Ишкинеева, волонтеры шьют форму для бойцов, готовят продукты питания, на собранные деньги закупаются спецсредства, автомототехника. Также родные и близкие военнослужащих формируют личные посылки.

«Вся эта помощь адресная, она доходит до каждой воинской части, до каждого бойца. Я выражаю большую благодарность активу района, всем нурлатцам за это. Наш район – один из самых активных в республике по оказанию помощи бойцам», — сказал он.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Также глава района рассказал о том, как организован набор на контрактную службу. Отметил, что в этом году контракт подписали 70 нурлатцев, есть еще желающие, в том числе и из других регионов. Это связано и с достойными выплатами.

«Выплата от республики составляет 1 миллион 5 тысяч рублей, Российской Федерации — 400 тысяч, от нашего муниципалитета — 100 тысяч рублей единовременно при подписании контракта», — отметил Дамир Ишкинеев.

Эту тему развил и руководитель Республиканского центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

«Поддержка наших ребят, и контрактников, и мобилизованных, неимоверно важна. Здесь вопрос не только в материальной поддержке, очень важна и моральная составляющая. Например, письма от детей, которые мы привозим, оказывают огромное эмоциональное влияние на ребят. Те слова, которые они искренне пишут, очень помогают бойцам черпать силы для выполнения своей нелегкой работы», — отметил он.

О новых национальных проектах, их важности собравшимся рассказала депутат Госсовета РТ Алсу Набиева.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

«Самая главная из них — это народосбережение, благополучие граждан, комфортная среда, динамичное развитие экономики, условия для молодежи, технологическое лидерство, цифровизация всех отраслей жизни», — сказала она.

Депутат отметила, что при постановке этих целей были определены поручения и поставлены конкретные задачи. Например, довести среднюю продолжительность жизни до 78 лет, снизить уровень бедности и другие.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Шамил Ягудин озвучил важные моменты, выполненные в рамках его депутатской деятельности. Парламентарий отметил, что роль нацпроектов в жизни каждого региона, района очень важна.

«Все задачи нацпроектов направлены на стабилизацию экономической сферы, поддержку граждан, на повышение уровня жизни каждого человека, создание возможностей для его самореализации. С 2019 года в рамках нацпроектов сделано многое. Реализовано 8 национальных проектов, самый значимый среди них — это строительство водоснабжения с водозаборным узлом», — отметил он.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Спикер обратил внимание и на другие нацпроекты, благодаря которым построены парки, скверы, ФАПы, отремонтированы объекты здравоохранения как в городе, так и в селах района.

На встрече нурлатцы озвучили и свои вопросы и пожелания, например о включении в федеральную программу капитального ремонта детсада «Сказка», строительстве моста в деревню Урняк и другие.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

В единый день голосования, 8 сентября 2024 года, состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек. На данный момент идет регистрация кандидатов.

Недавно ЦИК Татарстана зарегистрировал списки кандидатов в Госсовет РТ от трех партий: 44 человека от регионального отделения «Справедливой России — Патриоты — За правду» в Республике Татарстан, 57 — от ТРО ВПП «Единая Россия» и 23 — от Татарстанского отделения КПРФ. До этого, 18 июля, регистрацию уже прошли списки, представленные ЛДПР (шесть человек) и «Новыми людьми» (44).

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой