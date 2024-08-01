«Сбережение народа и здоровья»: в Базарных Матаках озвучили приоритетные задачи

Фото предоставлено Лилией Шафиковой

Сегодня, 1 августа Алькеевский район принимал автобусный марафон «„Единая Россия“ объединяет». Спикеры приезжают в каждый район Татарстана, чтобы обсудить идеи и предложения жителей.

В Базарных Матаках участниками встречи стали депутат Госсовета Татарстана шестого созыва, главный врач Детской республиканской клинической больницы Айрат Зиатдинов, руководитель объединения женщин-депутатов Госсовета «Мәрхәмәт — Милосердие» Алсу Набиева, депутат Госсовета, директор ОАО «Алексеевскдорстрой» Фоат Валиев и глава района Александр Никошин.

Фото предоставлено Лилией Шафиковой

В Алькеевском районе они посетили поликлинику центральной районной больницы после капитального ремонта, подростковый клуб «Актай», ответили на вопросы журналистов.

Основная встреча алькеевцев с гостями состоялась в районном Доме культуры. Спикеры провели дискуссию на тему «Татарстан — республика достижений». Модератором выступил известный ведущий, журналист ГТРК «Татарстан» Дмитрий Второв.

Фото предоставлено Лилией Шафиковой

Как отметил Айрата Зиатдинов, такие встречи необходимы, чтобы услышать проблемы и пожелания жителей республики.

«Мне, как врачу, важны вопросы здравоохранения. Перед системой здравоохранения стоят масштабные задачи, которые позволят нам достичь целей, объявленных Президентом России о национальных целях развития до 2030 года, и направленные на сбережение народа и укрепление здоровья населения», — отмечает он.

Айрат Зиатдинов остановился и на проектах, благодаря которым медицина становится доступной сельским детям и детям из районов.

Фото предоставлено Лилией Шафиковой

Отвечая на вопросы журналистов, Фоат Валиев рассказал о планах по строительству дорог в районе. Он особо подчеркнул, что ко всем 66 населенным пунктам Алькеевского района построены дороги с твердым покрытием.

Спикеры рассказали о достижениях последних пяти лет в Татарстане и Алькеевском районе, а также о мерах поддержки граждан, заключивших контракты с Министерством обороны РФ.

Фото предоставлено Лилией Шафиковой

Алсу Набиева остановилась на том, как объединение «Мэрхемет — Милосердие» помогает участникам СВО и их семьям.

«Наше женское объединение работает по многим направлениям — это сбор и отправка гуманитарной помощи, обучение жен участников специальной военной операции разным компетенциям, оказываем психологическую и юридическую помощь. Также оказывается адресная помощь детям военнослужащих и поддержка этих детей. Проводим обучающие семинары, тематические мероприятия, встречи с женами бойцов», — отметила Алсу Набиева.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Глава Алькеевского района Александр Никошин остановился на приоритетной программе, которая реализуется в районе — это капитальный ремонт детского лагеря «Дубки», где дети смогут отдыхать круглогодично.

Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей также стала одной из главных тем сегодняшнего обсуждения. Как отметил Александр Никошин, важно оказать помощь, прежде всего, семьям военнослужащих, их родителям и детям.

Фото предоставлено Лилией Шафиковой

«Стараемся оказать материальную помощь в размере 50 тыс. рублей и выше, помочь отремонтировать дом, запустить отопление. Также дети бесплатно посещают детские сады, бесплатно питаются в школах, посещают спортивные комплексы, кружки. Более 129 тонн гуманитарной помощи было отправлено в Лисичанск и Рубежное», — подчеркнул он.

В ходе встречи алькеевцы озвучили и свои вопросы. Их интересовало строительство дороги Базарные Матаки — Шапкино и ремонт здания музея.

Фото предоставлено Лилией Шафиковой

В единый день голосования, 8 сентября 2024 года, состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Фото предоставлено Лилией Шафиковой

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек. На данный момент идет регистрация кандидатов.

Недавно ЦИК Татарстана зарегистрировал списки кандидатов в Госсовет РТ от трех партий: 44 человека от регионального отделения «Справедливой России — Патриоты — За правду» в Республике Татарстан, 57 — от ТРО ВПП «Единая Россия» и 23 — от Татарстанского отделения КПРФ. До этого, 18 июля, регистрацию уже прошли списки, представленные ЛДПР (шесть человек) и «Новыми людьми» (44).

Фото предоставлено Лилией Шафиковой