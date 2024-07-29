«Сделать города суперкомфортными для жизни»: Альметьевск принял автобусный марафон

Альметьевск открыл вторую неделю автобусного марафона «„Единая Россия“ объединяет». В город нефтяников он прибыл сегодня, 29 июля.

Встреча со спикерами прошла во Дворце культуры «Нефтьче». Они обсудили идеи и предложения жителей.

Участниками встречи в Альметьевске стали депутаты Госсовета РТ VI созыва Марат Галеев и Геннадий Глушков, начальник НГДУ «Альметьевнефть» Ильфат Нурсаетов, начальник НГДУ «Елховнефть» Вадим Гилязов и глава района Тимур Нагуманов.

Модератором встречи выступил генеральный директор телерадиокомпании «Новый век», председатель Союза журналистов РТ, депутат Госсовета РТ VI созыва Ильшат Аминов.

Глава района Тимур Нагуманов на встрече отметил эффективность программы «Наш двор». Благодаря данной программе, по словам руководителя, Альметьевск очень преображается.

«Те, кто живут в многоквартирных домах, я вот жил в таком доме… Это же другое качество жизни. Это была застарелая проблема. Мы не знали, как с этими дворами дальше быть. Не знали, как их привести в порядок. Сейчас есть понимание, движемся, контролируем качество, находя оптимальное решение», — сказал Нагуманов.

В Альметьевске также есть нерешенная проблема коммунальных сетей. Износ сегодня составляет 60–65%.

«Латаем дыры, вот реально сейчас латаем дыры. И самое главное — тарифы, конечно же, не позволяют делать ничего. Наверное, это самая актуальная, важная тема, если мы хотим думать о будущем, — обозначил проблемы города мэр. — Может быть, она не будет так видна, но она заложит фундамент, чтобы наши города развивались, чтобы они были суперкомфортными для жизни, обеспечивали эффективность».

На сегодняшний день одной из острых и актуальных тем остается поддержка участников спецоперации — бойцов на передовой, а также их семей.

Тимур Нагуманов рассказал, что с начала объявления частичной мобилизации на базе Молодежного центра развернул свою деятельность Штаб гуманитарной помощи.

«Штаб очень активен. Туда ежедневно поступает большое количество обращений, совершенно разных, бытовых, простых, системных, сложных. Каждое обращение берется в работу и максимально оперативно решается. Это могут быть проблемы энергоснабжения дома, проблема водоснабжения или бытовые вещи (например, прикрутить гардины, наколоть дров). Вот это всё координирует штаб, который сегодня ни одну семью не оставляет без внимания», — заверил спикер.

На передовую доставлен 28-й гуманитарный конвой, почти на полмиллиарда рублей собрана шефская помощь. «Это всё стало возможным благодаря нашим неравнодушным предприятиям, учреждениям, бизнесменам и просто неравнодушными гражданам!» — подчеркнул Нагуманов.

В единый день голосования, 8 сентября 2024 года, состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек. На данный момент идет регистрация кандидатов.

Недавно ЦИК Татарстана зарегистрировал списки кандидатов в Госсовет РТ от трех партий: 44 человека от регионального отделения «Справедливой России — Патриоты — За правду» в Республике Татарстан, 57 — от ТРО ВПП «Единая Россия» и 23 — от Татарстанского отделения КПРФ. До этого, 18 июля. регистрацию уже прошли списки, представленные ЛДПР (шесть человек) и «Новыми людьми» (44).