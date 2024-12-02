«Сделать больше, чем положено»: Магдеев поручил помочь вернувшимся с СВО бойцам

В Набережных Челнах проработают методы медицинской реабилитации военнослужащих, вернувшихся со спецоперации домой. Мэр города Наиль Магдеев на аппаратном совещании попросил постоянную комиссию Горсовета рассмотреть вопрос помощи военным. Он также рассказал о своей поездке в зону СВО.

Градоначальник отметил, что на муниципальном уровне будут решаться задачи в плане поддержки семей военнослужащих.

«Много жизненных вопросов возникает, это не только бесплатное питание, посещение детсадов, бесплатное транспортное обслуживание. Мы видим, что уже возвращаются наши военнослужащие, которые нуждаются в медицинской помощи и реабилитации. Обращаюсь к руководителю управления здравоохранения, в этом направлении работает Госпиталь ветеранов войн. Надо посмотреть, как это организовано не только в госпитале, но и в других учреждениях. Госпиталь работает сегодня и с семьями военнослужащих и погибших», — напомнил он.

Магдеев поставил задачу внимательно отнестись ко всем запросам бойцов и их семей, «сделать больше, чем положено».

«Воины идут в наши учреждения муниципального и федерального уровня. Безграничное терпение, уважение, такт особенно должны присутствовать в вашей работе. Коллеги, считайте, что я всех вас предупредил. Внимательное отношение, уважение, с какими бы вопросами они не обращались. Да, есть вопросы федерального уровня. Да, мы их решить не можем пока: или законодательства пока нет, или финансовые ресурсы пока не определены. Но и в таких случаях можно по-доброму, по-хорошему людям объяснить и рассказать, дать квалифицированный ответ. Нерешаемых вопросов нет. В нашей практике разное было, и мы за эти годы находим возможность, в том числе за счет средств местного бюджета, решать те или иные нерешаемые вопросы», — отметил он.

Также на совещании Магдеев рассказал, как состоялась его поездка в конце ноября в зону СВО, когда была сформирована очередная партия шефской помощи.

«Важный и очень нужный груз был сформирован. Приборы, оборудование, транспортные средства, все, что сегодня необходимо для ведения боевых действий в зоне специальной военной операции. В очередной командировке в зону спецоперации передали тот груз, который был сформирован с вашим участием, с участием предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности. Как говорится, из рук в руки, этот принцип с первых дней начала СВО у нас работает, мы ни через кого не передаём», — отметил мэр.

Наиль Магдеев поблагодарил неравнодушных челнинцев, поддерживающих наших бойцов. В качестве примера он привел в руководителя налоговой инспекции Диану Сагетдинову.

«Налоговая принимает участие, они занимаются не только налогами, а еще находят возможность за счет личных средств, формируют шефскую помощь и направляют в зону СВО. Кто бы подумал, что налоговая и этим может заниматься. Мужья находятся в зоне специальной военной операции, они сердцем чувствуют, что происходит там. На каждый звонок, наверное, ночью и днем вздрагивает, но тем не менее. Они вносят свой посильный вклад, и многие из вас здесь сидящие. Когда говорят, народ и армия едины», — сказал мэр.

Он отметил, что работа в этом направлении продолжится, в октябре у мэра было две командировки, в ноябре одна. Магдеев рассказал, что предстоит определиться с планами в декабре.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.