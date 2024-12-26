«Сделали на совесть»: бавлинские школьники оказали помощь семье участника СВО

В Бавлах юные волонтёры помогли семье военнослужащего сложить дрова в поленницу. У бавлинки Римы Каримовой два сына выполняют воинский долг в зоне специальной военной операции.

Ее дочь Ландыш Ганиева организовала в доме пункт помощи бойцам — вместе с неравнодушными жителями они занимаются пошивом антидроновых плащей, готовят витаминные чаи для солдат, отливают окопные свечи. В настоящее время началась подготовка к плетению маскировочных сетей.

Дрова для бани семье участника спецоперации доставил Бавлинский лесхоз. Наколоть их помогли мужчины-добровольцы под руководством Ирека Фаррахова. А учащиеся школы № 2 — Роман Бабаев, Кирил Иванов, Артур Шамсутдинов, Руслан Хуббатуллин, Иван Иванов аккуратно сложили дрова в поленницу.

«В юности мы тоже помогали старшим — в наше время существовали тимуровские отряды. Спасибо всем, кто посодействовал нам в этом деле. Школьники всё сделали старательно и на совесть, молодцы, ребята!» — говорит Ландыш.

Ребят ждал вкусный обед — мама солдат Рима Каримова приготовила для них татарское национальное блюдо бэлиш.

До этого в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Айгуль Идиятуллиной.