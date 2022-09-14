«За три года сделаем серьезный рывок»: Коробченко упакует промышленность в кластеры

Рост промышленности в ближайшие три года прогнозируется в Татарстане, несмотря на санкции Запада. Ускорение придаст деление экономики на кластеры – такую идею выдвинуло новое руководство Минпромторга РТ. Концепцию сегодня представили на встрече с предпринимателями, организованной Торгово-промышленной палатой РТ.

Сергей Майоров был сегодня представлен бизнесменам Татарстана в новом амплуа Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Федеральную модель кластерного развития приземлят в Татарстане

На традиционной встрече бизнесменов в новом амплуа был представлен известный предприниматель из Челнов – Сергей Майоров. Поле его деятельности с назначением главой Минпромторга РТ Олега Коробченко в последнее время расширилось. Теперь он не только руководит машиностроительным кластером Татарстана, но и стал советником министра.

Майоров, как и его соратник Коробченко – приверженцы кластерной модели развития экономики. Два года вместе с бизнес-омбудсменом России Борисом Титовым они работали над документом, который позволил бы внедрить ее во всероссийских масштабах. Итогом стала дорожная карта устойчивого роста несырьевого сектора экономики на 500 страниц, рассказывал Майоров «Татар-информу».

Глобально экономику планировалось разделить на 9 ключевых секторов экономики, которые включают 27 кластеров. Также определены регионы, где планируется их развитие.

«Это шикарный системный документ, проработанный учеными, участие в рабочей группе принимали федеральные министерства и ведомства, регионы РФ. В нем были беспрецедентные меры поддержки для членов кластера, предусматривались налоговые льготы, такие же, как для резидентов особых экономических зон. И кластер строился не под конкретное предприятие, а под проекты секторов экономики. Планировалось, что в Татарстане будут действовать два кластера – нефтехимии и полимеров, а также производства автотранспортных средств на альтернативных видах топлива», – сообщал он.

Майоров отметил, что работа над кластерной моделью для промышленности страны продолжается Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Члены промкластеров получат льготы как у ТОСЭР

На встрече с предпринимателями Майоров сказал, что работа над кластерной моделью для промышленности страны продолжается. Он сообщил, что на Петербургском международном экономическом форуме Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству РФ разработать до начала осени новые меры поддержки промышленным кластерам страны.

«29 августа нас собирали в Минпроме России и объявили, что члены промышленного кластера, кроме действующих мер поддержки, получат налоговые преференции на соцстрах такие же, как в ТОСЭР – 7,6%, вместо 30%. Это существенный объем поддержки особенно там, где задействовано много ручного труда», – отметил Майоров.

Советник министра промышленности и торговли РТ отметил, что всего в республике насчитывается 13 тыс. предприятий в сфере промышленности и торговли. Их тоже планируется условно разделить по объединениям. Всего планируется создать 26 кластеров.

«16 июля в Торгово-промышленной палате Татарстана мы провели стратегическую сессию. Это одна из сессий, где люди не просто “поговорили и забыли”. Наоборот. Итог обсуждений был закреплен в протоколе, подписанном министром промышленности и торговли Татарстана и главой Минэкономики РТ. Мы наметили провести 26 рабочих групп до конца сентября этого года, которые поделили по отраслям», – сказал он.

Готовность возглавить тот или иной кластер на заседаниях рабочих групп высказывают сами предприниматели Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Минпромторг разрабатывает новую стратегию развития промышленности Татарстана

Майоров уверен, что кластерный принцип – «самая эффективная модель экономики». Она, по его словам, она позволит доводить до предпринимателей комплекс мер поддержки.

«Я сейчас посмотрел – в стране примерно 2,2 тыс. мер поддержки. Честно говоря, я всех не знаю. Но надо понимать, что это действующие меры поддержки, которые есть в России. Мы очень надеемся, что в результате работы рабочих групп у нас, в Татарстане, возникнет 26 кластеров. Каждый из кластеров получит своего руководителя», – сообщил Майоров.

По его словам, готовность возглавить тот или иной кластер на заседаниях рабочих групп высказывают сами предприниматели.

«После каждого заседания рабочей группы, всегда были самовыдвиженцы, с которыми, я надеюсь, в течение трех лет мы сделаем серьезный рывок и поднимем индекс промышленного производства, который важен, как оценка действий предпринимателей Татарстана», – уточнил он.

Минпромторг уже приступил к разработке стратегии развития промышленности до 2030 года. Над ней работают 26 рабочих групп Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

К слову, согласно прогнозу социально-экономического развития Татарстана, который на днях рассмотрели в Правительстве РТ, объем промпроизводства, в 2023 году, как ожидается, увеличится на 0,7% (к текущем году), в 2024 году – еще на 3,5%, в 2025 – на 2,4%. В целом, экономика к 2025 году должна вырасти до 4,4 трлн рублей.

Стоит отметить, что Минпромторг уже приступил к разработке стратегии развития промышленности до 2030 года. Над ней и работают те самые 26 рабочих групп. То есть в основу стратегии очевидно будет заложен именно кластерный подход развития экономики. Контуры будущей промполитики уже обсудили на заседании рабочих групп с участием предприятий легкой промышленности и энергетического машиностроения.