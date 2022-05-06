Сергей Майоров: «Малый бизнес не нужно рассматривать как источник доходов для бюджета»

Для развития экономики в новых условиях нужно изменить базовые принципы – наращивать производство в несырьевых секторах за счет кластеров. Часть из них предлагается создать в Татарстане. О программе, которая может стать антикризисной для страны, «Татар-информу» рассказал председатель правления Машиностроительного кластера РТ Сергей Майоров.

Сергей Майоров: «В марте к нам поступило беспрецедентное количество заказов – 1119. Мы подобрали 25 поставщиков на 110 заказов» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Сейчас идет разворот к внутреннему потребителю»

Сергей Васильевич, об импортозамещении говорят уже много лет, но сейчас вопрос встал наиболее остро. Как ваша организация участвует в этом процессе?

В марте к нам поступило беспрецедентное количество заказов – 1119. Мы подобрали 25 поставщиков на 110 заказов. В кратчайшие сроки были подписаны соглашения о конфиденциальности, чего раньше никогда не было и уже разрабатывается конструкторская документация.

В апреле мы провели в Набережных Челнах «День поставщика». Участвовали КАМАЗ, «Татнефть», «ТАГРАС-Холдинг», РИАТ, Казанский вертолетный завод. Приехали предприниматели из 14 регионов Российской Федерации, участвовали татарстанские бизнесмены. Им предложили тысячи заказов. Такие мероприятия мы будем проводить и дальше.

В чем принципиальное отличие текущей ситуации? Если я как председатель правления машиностроительного кластера до введения санкций бегал за всеми и просил дать заказы для республики, то сейчас все сами пришли к нам: «Ребята, возьмите, пожалуйста, заказы». И это касается не только крупных корпораций, но даже региональных правительств.

Сейчас идет разворот к внутреннему потребителю. Действительно, настало время реального сектора экономики, и сегодня мы должны выйти победителями. Это не пустые слова.

«Нужно продолжать цифровизацию, роботизацию и автоматизацию производств – это системные решения, которые связаны с качеством и ценой продукции» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Западные компании уходят вместе с технологиями. Мы сможем заместить их? И готовы ли сами специалисты к импортозамещению?

Самое главное – это повышение производительности труда. На той производительности труда, которая есть в России, мы далеко не уедем, импортозамещение не сделаем. Если кинемся делать импортозамещение на тех технологиях и оборудовании, которые есть у нас сегодня, мы сделаем хуже и дороже. Раз у нас нет высокой производительности труда – будет дороже, раз у нас большой уровень человеческого фактора – значит, будет ниже качество. Все взаимосвязано с производительностью труда.

Нужно продолжать цифровизацию, роботизацию и автоматизацию производств – это системные решения, которые связаны с качеством и ценой продукции. Другого пути нет. Кстати, Татарстан сегодня среди регионов занимает первое место по количеству роботов на 10 тыс. работающих. Именно в машиностроении передовые технологии по повышению производительности труда нужно применять в первую очередь.

Достаточную ли поддержку отрасли оказывает федеральное правительство бизнесу?

Мы предполагаем, что в этом году будет столько мер поддержки для бизнеса, сколько не было до этого. Потому что без бизнеса государство сегодня не обойдется. Бизнес в первую очередь нужен для обеспечения занятости населения. Малый и средний бизнес вообще не нужно рассматривать как источник доходов для бюджета. Доходы бюджету есть кому давать – это системообразующие предприятия. Вы знаете, сколько доходов от предпринимателей в российском бюджете? Менее 5%. Это не такая большая сумма, но, прежде всего, это занятость населения.

«Опыт государственного регулирования одного рыночного продукта был. На протяжении двух лет. Это кислород» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Впереди должна быть понятная цель – к чему мы должны идти»

А как вы относитесь к идее ввести госрегулирование и переходу к плановой экономике?

Опыт государственного регулирования одного рыночного продукта был. На протяжении двух лет. Это кислород. Он нужен для поддержания жизни пациентов, заболевших Covid. Государство это сделало, распределило источники производства и потребления. В ручном режиме ежемесячно и ежедневно регулировали этот вопрос и потребности в кислороде закрыли.

На мой взгляд, если бы шла речь именно о распределении приоритетов на государственном уровне, то это было бы здорово. У нас была уродливая фискально-разрушающая модель экономики, которая не давала зарабатывать реальному сектору. А сейчас мы гасим пожар. Но впереди должна быть понятная цель – к чему мы должны идти. Если мы ничего не изменим в модели самой экономики, ничего не изменится.

И как вы считаете нужным ее изменить?

Нужно развитие экономики по кластерной модели. Ее концепция уже разработана по поручению Президента России Владимира Путина. Два года мы работали над документом под председательством бизнес-омбудсмена России Бориса Титова. В итоге была создана «Дорожная карта устойчивого роста несырьевого сектора экономики» на 500 страниц. Были определены девять секторов в экономике, у которых есть наибольший потенциал для роста. В их числе – цифровая экономика, индустрии здоровья и гостеприимства, обеспечение мобильности и экономика простых вещей (производство товаров народного потребления).

Сегодня мы пытаемся всем помочь. Всем мы не поможем. Надо помогать ключевым секторам экономики, и они определены – их 9, и сосредоточиться на них. Эти сектора в свою очередь включают 27 кластеров. Также определены регионы, где планируется их развитие.

«Два года мы работали над документом под председательством Бориса Титова. В итоге была создана “Дорожная карта устойчивого роста несырьевого сектора экономики” на 500 страниц» Фото: © «Татар-информ»

И где сейчас этот документ?

Документ доработали и представили в Правительство России. Были определены даты подписания соглашения между Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным и руководителями регионов и место, где эти соглашения должны быть подписаны. Это инвестиционный форум в Сочи в феврале 2020 года. Из-за коронавируса инвестиционный форум был отменен, соглашения до сих пор не подписаны. И с тех пор мы все гасим пожары, а системных решений нет.

Между тем это шикарный системный документ, проработанный учеными, участие в рабочей группе принимали федеральные министерства и ведомства, регионы РФ. В нем были беспрецедентные меры поддержки для членов кластера, предусматривались налоговые льготы, такие же, как для резидентов особых экономических зон. И кластер строился не под конкретное предприятие, а под проекты секторов экономики. Планировалось, что в Татарстане будут действовать два кластера – нефтехимии и полимеров, а также производства автотранспортных средств на альтернативных видах топлива.

Мы подали предложения на имя Мишустина, чтобы вновь к этой модели экономики обратились и рассмотрели ее как ключевую. Если бы программа была принята, мы бы через 3-5 лет получили бы другую экономику России за счет прорывных секторов.