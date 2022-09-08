«Можем рассчитывать только на свои ресурсы»: Татарстан нацелился на ВРП 4,4 трлн рублей

Объем валового регионального продукта Татарстана в этом году приблизится к 4 трлн рублей. В дальнейшем, с учетом санкционных рисков, ожидается небольшой, но все же рост экономики. Прогноз социально-экономического развития Татарстана на 2023-2025 годы рассмотрели сегодня на заседании Кабинета Министров РТ.

На заседании Кабинета Министров РТ сегодня рассмотрели прогноз социально-экономического развития Татарстана на 2023-2025 годы Фото: prav.tatarstan.ru

Экономика Татарстана за 7 месяцев выросла на 5,6%

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин напомнил, что в стране и в мире сохраняется повышенная неопределенность траектории развития.

«В результате беспрецедентного давления на нашу страну появились новые вызовы», – обозначил он. Премьер-министр РТ подчеркнул, что ситуация в республике остается стабильной и этот вопрос оперативный штаб держит на контроле.

Песошин сообщил, что в январе-июле этого года валовый региональный продукт (ВРП) Татарстана составил 2,1 трлн рублей – это на 5,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года в сопоставимых ценах.

С учетом санкционных рисков, ВРП в целом за год составит, как ожидается, 3,7 трлн рублей – с ростом на 0,6% к 2021 году.

ВРП Татарстана в 2025 году достигнет 4,4 трлн рублей

Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов назвал факторы, которые приводят к неопределенности и сдерживают развитие: беспрецедентные санкции, включая ограничение внешнеторговой деятельности, в том числе транспортную блокаду, технологические ограничения, блокировку доступа российских компаний и банков к глобальной финансовой системе.

«Санкционное давление не статично, оно будет усиливаться, в том числе в части вторичных санкций, дополнительных ограничений на экспорт и дальнейшего расширения списка подсанкционных товаров и технологий, что значительно повышает фактор неопределенности в условиях дальнейшего развития», – подчеркнул Шагиахметов.

По его словам, в основу трехлетнего прогноза легли данные ведущих предприятий, министерств и ведомств республики, муниципалитетов, учтена реализация национальных проектов и меры по поддержке экономики.

Мидхат Шагиахметов назвал факторы, которые приводят к неопределенности и сдерживают развитие Фото: prav.tatarstan.ru

Так, в 2023 году рост ВРП Татарстана прогнозируется на 0,8% (здесь и далее в сопоставимых ценах к предыдущему году – прим. Т-и), он должен достичь 3,9 трлн рублей, в 2024 году – 3,2% (4,2 трлн рублей), в 2025 году – 2,7% (4,4 трлн рублей).

Объем жилищного строительства сохранится

Наибольшую долю в экономике занимает промышленность. Объем промпроизводства, как ожидается, в 2023 году вырастет на 0,7%, в 2024 году – 3,5%, в 2025 – 2,4%. Министр подчеркнул: важнейший фактор выполнения прогнозных показателей – обеспечение бесперебойной работы промышленных предприятий.

Объем сельскохозяйственной продукции, согласно отраслевой государственной программе 2023-2025 годов, предусмотрен на 1,8%, в том числе в растениеводстве – 2,2%, животноводстве – 1,4%.

Оборот розничной торговли прогнозируется в пределах 2,4%–4%, общественного питания – 2–3%.

«Уход отдельных иностранных компаний с рынка дает возможность отечественным производителям занять их место и закрепиться в своих товарных группах. Также продолжает увеличиваться доля электронной торговли в общем обороте. С начала года в республике увеличивается количество поставщиков на маркетплейсах», – сказал Шагиахметов.

В строительном секторе республики предусмотрено сохранение объема жилищного, промышленного, инфраструктурного строительства. В частности, в следующем году планируется ввести 2,83 млн квадратных метров жилья.

Инвестиции в этом году в экономику по оценке, составят 747,5 млрд рублей. План на 2023 год – более 782 млрд рублей, 2024 год – 834 млрд рублей.

Уровень первоочередных и социально-значимых расходов в бюджете на 2023 год составят 82,5% от общего объема расходов Фото: prav.tatarstan.ru

Собственные доходы Татарстана за три года вырастут с 343 до 391 млрд рублей

Как наполняется бюджет Татарстана и о прогнозе на три года на заседании рассказал глава Минфина РТ Радик Гайзатуллин. По его данным, доходы консолидированного бюджета республики за 8 месяцев составили 321 млрд рублей, в том числе собственные – 281 млрд рублей.

Он обратил внимание, что федеральное законодательство ежегодно меняется. Как правило, из-за этого с одной стороны уменьшается доходная база, с другой – увеличивается расходная часть бюджета. В этих непростых условиях и был сформирован бюджет на предстоящие три года.

Детально министр рассказал об ожидаемой налоговой базе в следующем году. Так, налог на прибыль, как предполагается, будет собран в объеме 103,1 млрд рублей, налог на доходы физических лиц – 116,8 млрд рублей, налог на имущество организаций – 31,2 млрд рублей. Акцизы, по расчетам, составят 37,9 млрд рублей.

Общий объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 2023 год прогнозируется в объеме 342,5 млрд рублей, на 2024 год – 366,3 млрд рублей, на 2025 год – 390,9 млрд рублей.

При этом не учтены трансферты из федерального бюджета – они будут определены после утверждения федерального бюджета.

Гайзатуллин обратил внимание, что уровень первоочередных и социально-значимых расходов в бюджете на 2023 год составят 82,5% от общего объема расходов.

«От стабильной и успешной работы наших предприятий зависит наше будущее»

Несмотря на то, что год непростой, валовый региональный продукт, темпы промышленного производства и объемы строительства позитивные. Эту тенденцию надо сохранить, хотя это и непросто, отметил на совещании Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов призвал точечно вести работу с производителями Фото: prav.tatarstan.ru

Руководитель республики подчеркнул, что сегодня есть большие сложности с логистикой, с поставками. В этих условиях нужно находить новые рынки.

«Сегодня главная задача – обеспечить работу экономики республики, а это предприятия и организации, крупный и малый бизнес, промышленность. Те прогнозные показатели, которые мы заложили, должны быть реализованы», – сказал Президент Татарстана.

Рустам Минниханов призвал точечно вести работу с производителями.

«Отраслевые министерства и муниципалитеты должны точечно работать с каждым производителем, оказывать необходимое содействие в реализации их производственных программ. От стабильной и успешной работы наших предприятий зависит наше будущее, мы можем рассчитывать только на свои ресурсы», – сказал Рустам Минниханов.

Он обратил внимание участников заседания на тот факт, что налоговая задолженность в республике выросла на 3,5 млрд рублей – до 12,5 млрд рублей. Президент Татарстана поручил проанализировать ситуацию с долгами. «Важная задача – не допускать роста налоговой задолженности», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Говоря о формировании бюджета на 2023 год и о прогнозах социально-экономического развития, он напомнил, что общий объем инвестиций будет сохранен. При этом Рустам Минниханов уточнил, что планируется принять бюджет с дефицитом. «Мы хотим строить школы, детские сады, ремонтировать больницы, строить новые дороги – все это будет зависеть от четкого и слаженного завершения этого года и от поставленных задач на следующий год», – сказал он.