«Сдал следствию оборотней в погонах»: суд отправил в колонию экс-опера уголовного розыска

Ново-Савиновский суд Казани поставил точку в уголовном деле бывшего сотрудника полиции Рината Фатыхова. Пока шло следствие, он пошел на сделку с ним и выдал товарищей, замешанных в различных преступлениях, чтобы скостить себе срок. Кого удалось поймать по его показаниям и о чем просил суд Ринат Фатыхов – в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Пошел на сделку со следствием и сдал несколько преступников»

Ново-Савиновский суд Казани вынес приговор экс-оперативнику уголовного розыска Ринату Фатыхову – его признали виновным в мошенничестве и вымогательстве.

Дело сегодня рассмотрели в особом порядке по представлению заместителя прокурора РТ, так как Ринат Фатыхов пошел на сделку со следствием и благодаря ему удалось добраться до нескольких действующих коррумпированных сотрудников полиции.

Ранее, в сентябре 2024 года, «Татар-информ» сообщал, что Советский суд Казани арестовал Рината Фатыхова и отправил его под домашний арест по делу о вымогательстве. Тогда его взяли вместе с экс-сотрудником правоохранительных органов Ленаром Маннаповым. Отдельного внимания стоит то, что при задержании в машине Фатыхова нашли несколько поддельных удостоверений: сотрудника прокуратуры, МВД, ФСБ и помощника депутата Госсовета РТ.

Фото: © «Татар-информ»

При рассмотрении дела в особом порядке суд не исследует доказательства, не допрашивает свидетелей и потерпевших, а основывается исключительно на признательных показаниях обвиняемого. При рассмотрении дела в особом порядке приговор можно обжаловать лишь по поводу срока или размера наказания. Оспаривать решение суда со ссылкой на недоказанность вины или непричастность осужденного невозможно. Кроме того, суд не вправе назначить наказание свыше двух третей от максимального срока.

Государственный обвинитель сегодня рассказал, кого по сделке со следствием выдал Ринат Фатыхов. Первым был экс-помощник прокурора Советского района Дмитрий Темников. По версии следствия, он должен был передать взятку людям, обещавшим помочь отложить арест счетов казанского бизнесмена. За это он получил 180 тысяч рублей, из которых 30 тысяч оставил себе. Также Темников рассчитывал получить 500 тысяч рублей за помощь в возбуждении уголовного дела по отказному материалу.

После Ринат Фатыхов рассказал о темных делишках экс-начальника отдела ГАИ Приволжского и Вахитовского районов Казани Инсафа Ибрагимова. Он встал на сторону одного из участников ДТП за взятку в сто с лишним тысяч рублей. Также Фатыхов рассказал следствию, что Ибрагимов отмазал казанского бизнесмена, которого поймали под наркотиками за рулем. Бизнесмен при поимке обратился к Фатыхову, а тот – к Ибрагимову.

Последним из пойманных, по показаниям Фатыхова, стал замначальника ОП №13 «Азино-2» Ильназ Загиров. По версии следствия, за 4 тысячи рублей Загиров делился данными из информационных систем МВД.

Адвокат Фатыхова – Нияз Низамов – настаивал на условном лишении свободы из-за больных родителей своего подзащитного Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Вымогал деньги, представляясь сотрудником ФСБ»

В чем же обвиняли самого Рината Фатыхова?

По версии следствия, Ринат Фатыхов уволился со службы в органах в 2010 году. На протяжении нескольких лет он был привлечен к ответственности по нескольким уголовным статьям, включая угрозу убийства. Позже, в 2019 году, по версии следствия, Ринат Фатыхов купил Mercedes и оформил его на некоего Григория Матвеева. Тот по просьбе приятеля продал машину фирме, у которой потом взял ее же в лизинг. Ринат Фатыхов нашел человека, который должен был продать Mercedes за 1,5 млн рублей. Он хотел продать машину через еще одного посредника, а Матвееву, на которого она была оформлена в лизинг, сообщить, что ее похитили.

Фатыхов обратился к некоему Александру Шекоманову и попросил помочь в продаже авто. Тот, по версии следствия, нашел ему покупателя-иностранца Егора Гельма – он и купил машину. Знавший об этом Фатыхов позвонил своим приятелям Матвееву и Ленару Маннапову. Им он заявил, что машину угоняют, и приятели решили остановить «злоумышленника». Матвеев и Маннапов догнали покупателя машины и заявили, что он завладел ей обманом. Машину отобрали, 1,5 млн рублей Шекоманов потом передал Фатыхову. Обманутый мужчина обратился в полицию, дело возбудили, но со временем прекратили. Потом этот эпизод в итоге вошел в обвинение Рината Фатыхова.

История с вымогательством произошла в 2022 году. Тогда Фатыхов и Маннапов решили взыскать долг с казанского бизнесмена. Он был посредником при заключении договора между двумя строительными организациями. По версии следствия, все работы оценили почти в 5 млн рублей, но одна из фирм их так и не выполнила. Тогда Фатыхов и Маннапов, угрожая посреднику, потребовали у него 3 млн рублей. При этом они представлялись сотрудниками ФСБ. Бизнесмен согласился платить деньги, отдал около 675 тысяч рублей, а потом деньги кончились, и он обратился в правоохранительные органы.

«Я полностью признаю свою вину, активно помогал следствию. Перед бизнесменом я извинился, ущерб ему полностью возместил. Сейчас мы пытаемся связаться с Егором Гельма, он находится в другой стране, мы ждем от него ответа. Я готов полностью возместить ему весь ущерб. У меня больные родители, я помог следствию задержать несколько преступников, и мне надо растить дочь. Да, я оступился, прошу прощения, назначьте мне условное лишение свободы ради моей дочери», – сказал в суде Ринат Фатыхов.

В прениях сторон государственный обвинитель Булат Сулейманов запросил для Рината Фатыхова семь с половиной лет колонии строгого режима, это с учетом его помощи следствию. Адвокат Фатыхова – Нияз Низамов – настаивал на условном лишении свободы из-за больных родителей своего подзащитного, его малолетней дочери и полного раскаяния и сотрудничества со следствием.

Суд постановил признать Рината Фатыхова виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет колонии строгого режима.