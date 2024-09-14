Суд арестовал второго фигуранта дела о вымогательстве 5 млн у бизнесмена в РТ

Советский суд Казани избрал меру пресечения второму фигуранту дела о вымогательстве – Ринату Фатыхову. Его отправили под домашний арест.

По версии следователей, офицер полиции и бывший работник правоохранительных органов Ленар Маннапов вместе со своим предполагаемым сообщником Фатыховым, который ранее работал в органах розыска, требовали от местного бизнесмена выплатить им 5 миллионов рублей под предлогом невыполнения обязательств по договору.

«Ринат Фатыхов может скрыться от суда, далее совершить преступление или давить на свидетелей. Также ранее Фатыхов проходил службу в уголовном розыске, поэтому благодаря связям может уничтожить вещественные доказательства. Все перечисленное считаю достаточным для заключения подсудимого под домашний арест», – зачитал ходатайство следователь.

Ринат Фатыхов Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

В минувший четверг Маннапова и Фатыхова задержали сотрудники полиции. Им было предъявлено обвинение в вымогательстве. Кроме того, Фатыхова подозревают в подделке документов.

Следователи полагают, что Фатыхов, представившись сотрудником ФСБ, требовал у местного предпринимателя деньги за невыполненные договорные обязательства. В его автомобиле BMW X6 оперативники обнаружили пять поддельных удостоверений: сотрудника прокуратуры, МВД, ФСБ и помощника депутата Госсовета РТ.

Фото: © «Татар-информ»

В итоге суд отправил Рината Фатыхова под домашний арест. Напомним, накануне суд отправил его сообщника, Ленара Маннапова, в СИЗО до 11 ноября.

«С мерой пресечения согласны, нарушать ее мой подзащитный не планирует», – высказался адвокат Нияз Халитов.

Следователи подозревают, что Фатыхов был замешан и в других аналогичных преступлениях. Поэтому существует риск того, что он может контактировать с другими участниками преступлений, находясь на свободе. В связи с этим, ему запрещено общение с кем-либо, кроме ближайших родственников.