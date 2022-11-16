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Политика
16 ноября 2022  21:42

СБУ объявила в розыск Рамзана Кадырова за «ведение агрессивной войны»

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Служба безопасности Украины объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова. Обвинение выдвинуто по двум статьям, в том числе «за ведение агрессивной войны», сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных СБУ.

По украинскому Уголовному кодексу наказание по этой статье составляет от 10 до 15 лет лишения свободы.

Ранее украинские спецслужбы уже объявили в розыск зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, официального представителя МИД Марию Захарову, директора ФСБ Александра Бортникова, спикера Госдумы Вячеслава Володина и других политиков. Все они обвиняются в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Напомним, что Кадыров вошел в Книгу рекордов России как обладатель наибольшего количества персональных санкций. Сам глава Чечни отметил, что не против сняться в голливудском блокбастере, посвященном «ужасному Рамзану Кадырову».

#Рамзан Кадыров #розыск
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