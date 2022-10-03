Кадыров предложил снять о себе голливудский блокбастер: Санкций больше чем на Ким Чен Ыне

Глава Чечни Рамзан Кадыров подсчитал, сколько санкций ввел против него Запад, и решил податься в Книгу рекордов России, а затем и Гиннесса. По его подсчетам, против него, его членов семьи, соратников и даже лошадей введено не менее 70 ограничений.

«В общей сложности против меня ввели 15 прямых ограничений, против членов моей семьи — 10, против моих соратников и единомышленников — 28, против организаций — 9, против лошадей — 4 и против инстаграм-аккаунтов — 4. И это все только те санкции, о которых я знаю. Уверен, что их наберется еще больше», — заметил он в своем телеграм-канале.

Кадыров рассказал, что таким числом рестрикций не могут «похвастаться» не только Президент Белоруссии Александр Лукашенко и Президент Сирии Башар Асад, но даже северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Про последнего из списка, напомнил глава Чечни, снимаются голливудские ленты. «Кстати, может фильм про ужасного Рамзана Кадырова снять захотят в Голливуде? Готов сыграть главную роль», — заключил он.