Рамзан Кадыров вошел в Книгу рекордов РФ из-за самого большого числа персональных санкций
Глава Чечни Рамзан Кадыров установил рекорд по количеству санкций, которые были введены в отношении одного человека, — его результат 15 рестрикцй. Об этом сообщает ТАСС.
Сертификат главе региона вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко во время торжественного мероприятия ко Дню Грозного.
«Поступили заявки на рекорды, — рассказал Коненко. — Мы изучили и сделали вывод — рекорд «Самое большое количество личных санкционных ограничений, введенных в отношении человека в мире» с результатом 15 санкций рекордсменом объявляю Рамзана Ахматовича Кадырова».
Ранее Рамзан Кадыров подсчитал, сколько санкций ввел против него Запад. Всего против него, его членов семьи, соратников и даже лошадей введено не менее 70 ограничений.