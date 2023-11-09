Сбросные расходы не снизят: уровень воды в Волге определен до второй декады декабря

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Несмотря на позицию пяти регионов и социальное напряжение на Средней Волге, Росводресурсы сегодня предложили увеличить расходы с Куйбышевского водохранилища в среднем до 4800 куб. метров в секунду для наполнения Волгоградского водохранилища. Итоги заседания межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада (МРГ) сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«От Татарстана на заседании по видео-конференц-связи выступил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. Выступая от пяти регионов, он предложил снизить сбросные расходы до 3400 куб. м/с, что соответствует диспетчерскому графику работы Куйбышевского водохранилища. Водохранилище сейчас находится в зоне пониженного гарантированного навигационного попуска 3400 куб. м/с. Предложения Татарстана поддержали Марий Эл, Чувашия, Ульяновская, Самарская области и АО „Татэнерго“», — отметили в пресс-службе.

Шадриков в своем выступлении напомнил, что ради спасения осетровых видов рыбы на Нижней Волги в период весеннего половодья были сработаны ресурсы основного регулятора Волжско-Камского каскада — Куйбышевского водохранилища, что нанесло урон рыбному хозяйству. Только в Татарстане погибло 70% икры в период нереста.

Спикер заметил, что уже сегодня нужно «задуматься уже о будущей весне и перейти в режим накопления», чтобы не допустить повторения ситуации этого года. «С максимальной экономией мы должны срабатывать все гидроузлы, потому что нужно заполнить Куйбышевское водохранилище к следующему весеннему половодью», — сказал Шадриков.

Несмотря на обмеление Средней Волги, Росводресурсы предложили увеличить расходы с Куйбышевского водохранилища. В ведомстве отметили, что эта мера нужна для стабилизации работы водозаборов хозяйственно-питьевого назначения Саратовской области. Также было предложено увеличить расходы с верхневолжских водохранилищ, благодаря чему уровень воды в Куйбышевском водохранилище останется стабильным до конца ноября.

Как пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Минэкологии Татарстана, поскольку сбросные расходы увеличат за счет Верхней Волги, наш регион существенных изменений до конца осени не почувствует. Уровень воды Куйбышевского водохранилища в районе Татарстана в этом месяце останется примерно на прежних отметках.

В период с 11 октября по 7 ноября благодаря сохранению расхода через гидроузел Куйбышевского водохранилища в объеме 4400 куб. м/с, с учетом увеличения приточности, уровень водохранилища поддерживался на отметках 50,1–50 метров по БС. Новые сбросные расходы установлены до 10 декабря.

Ранее Росводресурсы объяснили обмеление Волги проблемами Каспия. Подробнее о ситуации с маловодьем читайте в материале «Татар-информа» Конца и края нет? Когда Волга обмелеет до критичной отметки в Казани.