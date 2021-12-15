Сборная России сыграет с Канадой в стартовом матче Кубка Первого канала

Сборная России примет в Москве национальную команду Канады в стартовом матче Кубка Первого канала. Начало матча в 18:30 по московскому времени.

Напомним, что Кубок Первого канала является российским этапом хоккейного Евротура. Помимо России и Канады, в турнире принимают участие сборные Чехии, Финляндии и Швеции.

Казанский «Ак Барс» в сборной России представляют вратарь Тимур Билялов и форвард Артем Галимов. Также на турнире должен был выступить Дмитрий Воронков, но был вынужден пропустить соревнования из-за травмы, полученной в матче «Ак Барс» - «Салават Юлаев».

Подробнее об инциденте и результате третьего «Зеленого дерби» в сезоне — в материале ИА «Татар-информ». Позже стало известно, что Воронков не примет участие в Кубке Первого канала по хоккею, который стартует 15 декабря в Москве.

Также отметим, что состав национальной команды Канады представляет собой сборную хоккеистов, играющих в клубах Европы. Казанский «Ак Барс» в составе канадцев представляет форвард Джордан Уил.