Сборная России сыграет против Швеции в матче Кубка Первого канала

Сборная России примет в Москве национальную команду Швеции в матче Кубка Первого канала. Начало матча в 18:30 по московскому времени.

Накануне российская сборная обыграла канадцев со счетом 4:3. По ходу игры команда Жамнова вела в три шайбы, но чуть не упустила победу. Напомним, что сборная России провела этот матч в форме сборной СССР 1956-го года, в которой советская команда выиграла свои первые Олимпийские игры.

В другом матче игрового дня на турнире сборная Чехии сыграет против Финляндии. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Напомним, что Кубок Первого канала является российским этапом хоккейного Евротура. Помимо России и Канады, в турнире принимают участие сборные Чехии, Финляндии и Швеции.