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Спорт
16 декабря 2021  09:50
Артур Халилуллов

Сборная России сыграет против Швеции в матче Кубка Первого канала

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Сборная России примет в Москве национальную команду Швеции в матче Кубка Первого канала. Начало матча в 18:30 по московскому времени.

Фото: fhr.ru

Накануне российская сборная обыграла канадцев со счетом 4:3. По ходу игры команда Жамнова вела в три шайбы, но чуть не упустила победу. Напомним, что сборная России провела этот матч в форме сборной СССР 1956-го года, в которой советская команда выиграла свои первые Олимпийские игры.

В другом матче игрового дня на турнире сборная Чехии сыграет против Финляндии. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Напомним, что Кубок Первого канала является российским этапом хоккейного Евротура. Помимо России и Канады, в турнире принимают участие сборные Чехии, Финляндии и Швеции.

#кубок первого канала #сборная россии по хоккею #хоккей
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